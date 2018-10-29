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6000 ja 7000 sariAsendus-kuivfiltrite komplekt

XV1771/10

2x asendus-kuivfilter

Asendus-kuivfiltrite komplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000 ja 6000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab 2 täielikku kuivfiltrit. Soovitatav on asendada iga kuue kuu järel.

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2x asendus-kuivfilter

  • Philipsi originaaltarvikud

  • Kuivfiltri asendus

  • Kahest täielikult kuivfiltrist koosnev komplekt Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 6000/7000 sarja toodetele

Originaalne asendusfilter Wet & Dry 6000 ja 7000 jaoks

Tõhus filter püüab kinni peentolmu ja aitab säilitada tugevat õhuvoolu.

Parima tulemuse saavutamiseks vahetage iga 6 kuu järel

Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav filtrit vahetada iga 6 kuu järel.

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