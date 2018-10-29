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XV1771/10
2x asendus-kuivfilter
Asendus-kuivfiltrite komplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000 ja 6000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab 2 täielikku kuivfiltrit. Soovitatav on asendada iga kuue kuu järel.
Philipsi originaaltarvikud
Kuivfiltri asendus
Kahest täielikult kuivfiltrist koosnev komplekt Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 6000/7000 sarja toodetele
Tõhus filter püüab kinni peentolmu ja aitab säilitada tugevat õhuvoolu.
Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav filtrit vahetada iga 6 kuu järel.
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