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  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
  • Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse

6000 seeriaJuhtmevaba tolmuimemine ja pesemine

XW6264/11

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse
Tänu kaks-ühes puhastuslahendusele on võimalik korraga eemaldada tolm, mustus, plekid, vedelikud ja bakterid, ilma et peaksite esmalt tolmu imema. Polstrite, mööbli ja põrandaliistude puhastamiseks lülituge hõlpsalt käeshoitavale seadistusele.
Kuva kõik eelised

Puhastab korraga mis tahes liiki mustuse

  • Tolmuimemise võib vahele jätta: tolmuimemine ja pesemine ühe korraga

  • Saadaval on käeshoitav seadistus

  • Patenteeritud suure kiirusega harjad: AquaSpin (2500 p/min)

  • Automaatpuhastuse süsteem: puudub vajadus harjaga käsitsi puhastamiseks

  • Puhastage alati puhta veega: PowerCyclone Aqua

Kaks-ühes puhastuslahendus: tolmuimemine ja pesemine ning käeshoitav seadistus

Kaks-ühes puhastuslahendus: tolmuimemine ja pesemine ning käeshoitav seadistus

Sõltuvalt puhastusvajadusest saab hõlpsalt tolmuimemise ja pesemise ning käeshoitava seadistuse vahel ümber lülitada.

Tolmuimemine ja pesemine korraga: tolmuimemise võib vahele jätta

Tolmuimemine ja pesemine korraga: tolmuimemise võib vahele jätta

Märga ja kuiva mustust on võimalik korraga koristada, samal ajal on põrand pärast mopiga pesemist täiuslikus seisukorras. Tolmu ei ole vaja esmalt imeda.

Käeshoitav seadistus märgpuhastuse jaoks

Käeshoitav seadistus märgpuhastuse jaoks

Käeshoitava seadistuse jaoks on olemas kolm tarvikut polstri, mööbli ja põrandaliistude puhastamiseks.

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Põrandapuhastusvahend

    XV1892/02
    • Pikendab mopi kasutusaega: lihtne ja optimaalne doseerimine vähendab kulumist.
    • 40 kasutuskorda ühe kassetiga: ülikontsentreeritud segu tagab õrna puhastamise.
    • Kiirem kuivamisaeg: tagab võrreldes tavaliste moppidega 50% kiirema kuivamisaja ja ülima puhtuse.**
    • Ökonoomne segu: üks kassett asendab kuni kolme tavalise puhastusvahendi pudelit.
    • Lemmiklooma ja peresõbralik: kaitseb pindasid ja tagab tervislikuma keskkonna.
    • 6000 ja 7000 sari

    6000 ja 7000 sari
    Asendus-märgfiltrite komplekt

    XV1770/10
    • Philipsi originaaltarvikud
    • Märgfiltri asendus
    • Kahest märgfiltrist koosnev komplekt Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum sarja 6000/7000 toodetele
    • 6000 ja 7000 sari

    6000 ja 7000 sari
    Asendus-kuivfiltrite komplekt

    XV1771/10
    • Philipsi originaaltarvikud
    • Kuivfiltri asendus
    • Kahest täielikult kuivfiltrist koosnev komplekt Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 6000/7000 sarja toodetele
    • 6000 ja 7000 sari

    6000 ja 7000 sari
    Asendusharjade komplekt

    XV1773/10
    • Philipsi originaaltarvikud
    • Ülipehmed mikrokiust harjad
    • Ülipehme mikrokiust hari Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 6000 ja 7000 sarja toodetele

Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

31/05/2025

България

България

Много удобен уред

Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.

Positiivsed omadused

Лесен за употреба

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

31/05/2025

България

България

Много добър уред

Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.

Positiivsed omadused

Компакта

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

30/05/2025

България

България

Изключително съм доволна!

Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.

Positiivsed omadused

Цена

Negatiivsed omadused

Не съм забелязала

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване

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Lahtiütlused

  1. ¹ vs Philips XV7057

  2. ² Tolmuimemise ja pesemise režiimis, tavalise seadistusega

  3. ³ 10 ml annus üheliitrise veepaagi täitmiseks.