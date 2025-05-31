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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tolmuimemise võib vahele jätta: tolmuimemine ja pesemine ühe korraga
Saadaval on käeshoitav seadistus
Patenteeritud suure kiirusega harjad: AquaSpin (2500 p/min)
Automaatpuhastuse süsteem: puudub vajadus harjaga käsitsi puhastamiseks
Puhastage alati puhta veega: PowerCyclone Aqua
Sõltuvalt puhastusvajadusest saab hõlpsalt tolmuimemise ja pesemise ning käeshoitava seadistuse vahel ümber lülitada.
Märga ja kuiva mustust on võimalik korraga koristada, samal ajal on põrand pärast mopiga pesemist täiuslikus seisukorras. Tolmu ei ole vaja esmalt imeda.
Käeshoitava seadistuse jaoks on olemas kolm tarvikut polstri, mööbli ja põrandaliistude puhastamiseks.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Spidermanx11
31/05/2025
България
Kampaania osa
Много удобен уред
Много удобен за приготвяне на протеин със зеленчуци. Доста компактен и практичен уред. Почиства се лесно.
Positiivsed omadused
Лесен за употреба
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Spidermanx11
31/05/2025
България
Kampaania osa
Много добър уред
Доволен съм от покупката. Напълно отговаря на очакванията ми. Тиха, мощна и с достатъчно аксесоари.
Positiivsed omadused
Компакта
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
PS mama
30/05/2025
България
Kampaania osa
Изключително съм доволна!
Продуктът надмина моите очаквания. Много добро съотношение качество/ цена. Ниски нива на шум, мощността е много добра. Препоръчвам.
Positiivsed omadused
Цена
Negatiivsed omadused
Не съм забелязала
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серия 6000 XW6264/11 Безкабелна прахосмукачка за сухо и мокро почистване
¹ vs Philips XV7057
² Tolmuimemise ja pesemise režiimis, tavalise seadistusega
³ 10 ml annus üheliitrise veepaagi täitmiseks.