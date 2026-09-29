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6000 ja 7000 sari Asendusharjade komplekt

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6000 ja 7000 sariAsendusharjade komplekt

XV1773/10

6000 ja 7000 sari Asendusharjade komplekt

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Asendusharjade komplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000 ja 6000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab 1 ülipehmet mikrokiust elektriharja. Soovitatav on asendada iga kuue kuu järel.

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  • 29 September 2026

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