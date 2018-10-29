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6000 ja 7000 sariAsendusharjade komplekt

XV1773/10

Asendus-puhastushari

Asendusharjade komplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000 ja 6000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab 1 ülipehmet mikrokiust elektriharja. Soovitatav on asendada iga kuue kuu järel.

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Asendus-puhastushari

  • Philipsi originaaltarvikud

  • Ülipehmed mikrokiust harjad

  • Ülipehme mikrokiust hari Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 6000 ja 7000 sarja toodetele

Originaalne asendushari Wet & Dry 6000 ja 7000 jaoks

Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav harja vahetada iga kuue kuu järel.

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Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav harja vahetada iga kuue kuu järel.

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