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XV1773/10
Asendus-puhastushari
Asendusharjade komplekt, mis sobib Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 7000 ja 6000 sarja toodetele. Komplekt sisaldab 1 ülipehmet mikrokiust elektriharja. Soovitatav on asendada iga kuue kuu järel.
Philipsi originaaltarvikud
Ülipehmed mikrokiust harjad
Ülipehme mikrokiust hari Philipsi AquaTrio Cordless Wet & Dry Vacuum 6000 ja 7000 sarja toodetele
Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav harja vahetada iga kuue kuu järel.
Seadme optimaalse puhastustõhususe tagamiseks on soovitatav harja vahetada iga kuue kuu järel.
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