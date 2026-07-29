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Philips OneUp Vahetatavad lapid
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XV1882/20
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Philips OneUpi vahetatavad lapid pakuvad suurepärast põrandapuhastustulemust. Need tõhusad ja korduskasutatavad padjad kestavad kuni kuus kuud, sobides ideaalselt säästlikuks puhastamiseks. Löö põrandad läikima.
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