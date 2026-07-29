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Philips OneUp Vahetatavad lapid

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Philips OneUpVahetatavad lapid

XV1882/20

Philips OneUp Vahetatavad lapid

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Philips OneUpi vahetatavad lapid pakuvad suurepärast põrandapuhastustulemust. Need tõhusad ja korduskasutatavad padjad kestavad kuni kuus kuud, sobides ideaalselt säästlikuks puhastamiseks. Löö põrandad läikima.

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  • 29 July 2026

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