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  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
  • Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!

Philips OneUpVahetatavad lapid

XV1882/20

Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!
Philips OneUpi vahetatavad lapid pakuvad suurepärast põrandapuhastustulemust. Need tõhusad ja korduskasutatavad padjad kestavad kuni kuus kuud, sobides ideaalselt säästlikuks puhastamiseks. Löö põrandad läikima.
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Originaalne Philipsi OneUp 3000

Originaalne Philipsi OneUp 3000
Elektriline mopp

XV3101/11

Puhas ei ole kunagi olnud nii puhas kui praegu.

Hüvasti, vana mopp. Tere, OneUp!

  • Põrand kohtub õrna mikrokiuga: puhasta kõvasid põrandaid, sealhulgas õrnu ja mitteimavaid põrandaid.

  • 50% kiirem kuivamine võrreldes käsimopiga: pese ja kuivata samaaegselt, et saavutada plekivabad põrandad.**

  • Lihtsalt eemaldatav: loodud vaevata elektriliseks puhastamiseks ja puhtaks koristuskogemuseks.

  • OneUp tehnoloogia: Patenteeritud tehnoloogia pumpab puhast vett, samal ajal eemaldades vaikselt musta vett.

  • Taaskasutatav kuni 6 kuud: Philipsi OneUp vahetuspadjad on masin- ja käsipestavad.

Kõvakattega põrandatele, sh tundlikele ja mitteimavatele põrandatele

Kõvakattega põrandatele, sh tundlikele ja mitteimavatele põrandatele

Puhastage kõvakattega põrandaid, sh tundlikke ja mitteimavaid põrandaid, nagu laminaat, siledad plaadid, vinüül, puitparkett, valatud põrand ja kivi.

OneUp tehnoloogia

OneUp tehnoloogia

Patenditud OneUp tehnoloogia pumpab põrandale puhast vett ja imeb vaikselt musta vee ära, tagades tõhusa elektrilise mopipesukogemuse.

50% kiirem kuivamisaeg ja läikivpuhas tulemus tänu OneUpi patjadele**

50% kiirem kuivamisaeg ja läikivpuhas tulemus tänu OneUpi patjadele**

Peske mopiga ja kuivatage samaaegselt, et põrandad läikima lüüa. Philips OneUpi vahetatavad padjad tagavad optimaalse ja ühtlase veekoguse 50% kiirema kuivamisajaga**

Tehnilised andmed

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Lahtiütlused

  1. Mõõdetud võrdluses käsimopiga mitteimaval põrandal vastavalt standardile IEC60335-2-2 kohandatud tingimustes