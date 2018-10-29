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XV1882/20
Põrand kohtub õrna mikrokiuga: puhasta kõvasid põrandaid, sealhulgas õrnu ja mitteimavaid põrandaid.
50% kiirem kuivamine võrreldes käsimopiga: pese ja kuivata samaaegselt, et saavutada plekivabad põrandad.**
Lihtsalt eemaldatav: loodud vaevata elektriliseks puhastamiseks ja puhtaks koristuskogemuseks.
OneUp tehnoloogia: Patenteeritud tehnoloogia pumpab puhast vett, samal ajal eemaldades vaikselt musta vett.
Taaskasutatav kuni 6 kuud: Philipsi OneUp vahetuspadjad on masin- ja käsipestavad.
Puhastage kõvakattega põrandaid, sh tundlikke ja mitteimavaid põrandaid, nagu laminaat, siledad plaadid, vinüül, puitparkett, valatud põrand ja kivi.
Patenditud OneUp tehnoloogia pumpab põrandale puhast vett ja imeb vaikselt musta vee ära, tagades tõhusa elektrilise mopipesukogemuse.
Peske mopiga ja kuivatage samaaegselt, et põrandad läikima lüüa. Philips OneUpi vahetatavad padjad tagavad optimaalse ja ühtlase veekoguse 50% kiirema kuivamisajaga**
Arvustused
Mõõdetud võrdluses käsimopiga mitteimaval põrandal vastavalt standardile IEC60335-2-2 kohandatud tingimustes