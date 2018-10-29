50% kiirem kuivamisaeg ja läikivpuhas tulemus tänu OneUpi patjadele**

Peske mopiga ja kuivatage samaaegselt, et põrandad läikima lüüa. Philips OneUpi vahetatavad padjad tagavad optimaalse ja ühtlase veekoguse 50% kiirema kuivamisajaga**