TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Philips PowerPro varstolmuimeja hari ei pöörle

Kui teie Philips PowerPro varstolmuimeja hari ei pöörle, võib see olla must. Uurige välja, kuidas harja ise puhastada.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: FC6171/01 , FC6409/01 , FC6408/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht