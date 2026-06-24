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Philips PowerPro varstolmuimeja hari ei pöörle
Kui teie Philips PowerPro varstolmuimeja hari ei pöörle, võib see olla must. Uurige välja, kuidas harja ise puhastada.
Saate puhastada oma Philips PowerPro varstolmuimeja harja, järgides järgmiseid samme.
- Avage otsiku kate ja eemaldage hari.
- Eemaldage otsikult karvad ja ebemed. Kui juuksed on harja küljes kinni, lõigake kääride abil need lahti.
- Asetage hari tagasi otsiku sisse ja sulgege kate.
Kui see ei paranda teie probleemi, võtke meiega ühendust.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: FC6171/01 , FC6409/01 , FC6408/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›