Philipsi klienditugi Philips PowerPro varstolmuimeja hari ei pöörle

Kui teie Philips PowerPro varstolmuimeja hari ei pöörle, võib see olla must. Uurige välja, kuidas harja ise puhastada.

Puhastage hari ning vabastage see karvadest ja ebemetest Saate puhastada oma Philips PowerPro varstolmuimeja harja, järgides järgmiseid samme. Avage otsiku kate ja eemaldage hari. Eemaldage otsikult karvad ja ebemed. Kui juuksed on harja küljes kinni, lõigake kääride abil need lahti. Asetage hari tagasi otsiku sisse ja sulgege kate. Kui see ei paranda teie probleemi, võtke meiega ühendust.