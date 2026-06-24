Philipsi klienditugi Philipsi/Saeco espressomasina veakoodide tähendus

Kui teie Philipsi espressomasinas tekib tõrge, ilmub punane ekraan, kus kuvatakse ikooni ja veakoodi numbrit, nagu 01, 03, 04, 05, 11, 14 või 19. Altpoolt leiate teavet selle kohta, mida need veakoodid tähendavad ja kuidas neid lahendada.

Märkus. Kui teie espressomasinale ilmub veakood, mida ülalpool nimetatud ei ole, siis soovitame meiega ühendust võtta, kuna teie masin vajab hooldust.

Veakood 01: kohviveski ei saa korralikult töötada Veakood E01 tähendab, et teie kohviveski ei saa õigesti töötada, kuna kohvilehter on ummistunud.

Selle parandamiseks eemaldage lehtris olev ummistus ja puhastage lehtrit tolmuimejaga. Järgige allolevaid samme. Lülitage oma masin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit) Eemaldage kohvivalmistusmoodul Avage eeljahvatatud kohvi lehtri kaas ja asetage lusika käepide lehtrisse.

Märkus. Eeljahvatatud kohvi lehtri puudumisel sisestage lusikas kohvilehtrisse altpoolt Liigutage käepidet üles-alla, kuni ummistunud jahvatatud kohv alla kukub. Selleks võib vaja minna veidi jõudu. Puhastage maha kukkunud kohvi tolmuimejaga Seejärel asetage tolmuimeja ots kohvilehtri väljalaskeava kohale ja katke eeljahvatatud kohvi lehter oma käega. Või asetage ots hoopis kohvilehtri ülemisele osale ja katke käega alumine pool. Pange kohvivalmistusmoodul tagasi, lülitage masin SISSE ja valmistage üks espresso Pärast valmistamist veenduge, et lehtris ei oleks jahvatatud kohvi. Kui on, korrake ummistuse eemaldamise toimingut. Märkus. Kohvilehtri ummistumise vältimiseks

Ärge valage/pritsige vett kohviubade anumasse

Puhastage kohvilehtrit iga nädal Veakood 03: kohvivalmistusmoodul on must Veakood E03 tähendab, et kohvivalmistusmoodul on liiga must ega saa hästi töötada. Probleemi lahendamiseks loputage kohvivalmistusmoodulit. Puhastusjuhised leiate altpoolt. Lülitage oma masin VÄLJA ja oodake, kuni ei kostu ühtki heli (selleks võib kuluda 15–20 sekundit) Avage hooldusluuk ja eemaldage kohvivalmistusmoodul, vajutades „PUSH“ nuppu paremale, hoides ja tõmmates seda enda poole Loputage kohvivalmistusmoodulit põhjalikult leige veega ja laske sel enne tagasi panemist õhu käes kuivada Veakood 04: kohvivalmistusmoodul ei ole õigesti sisestatud Veakood E04 tähendab, et kohvivalmistusmoodul ei ole õigesti paigaldatud. Avage masina hooldusluuk ja lükake kohvivalmistusmoodul oma kohale. Kui moodul on oma kohal, kuulete kinnitavat klõpsatust. Veakood 05: veesüsteemis on õhku Masinasse jäänud õhu eemaldamiseks järgige allolevaid samme. Lülitage masin VÄLJA Tühjendage veepaak ja eemaldage AquaCleani või mis tahes teine veefilter Täitke veepaak veega ja pange see oma kohale tagasi Lülitage masin uuesti SISSE. Kui masin on üles soojenenud, valige kuum vesi ja laske masinal valmistada 2–3 tassi kuuma vett Kui kasutate AquaCleani veefiltrit, siis järgige neid lisasamme, et veenduda, kas filter on õigesti paigaldatud. Raputage AquaCleani veefiltrit 5 sekundit Asetage filter veega täidetud anumasse/kaussi ja hoidke seda tagurpidi, kuni kõik õhumullid on välja tulnud Pange filter tagasi veepaaki ja täitke paak veega Taaskäivitage masin, st lülitage välja ja uuesti sisse Valige kuum vesi ja laske masinal valmistada 2–3 tassi kuuma vett Veakood 14: masin on ülekuumenenud Veakood 14 tähendab, et espressomasin on ülekuumenenud. Selle lahendamiseks lülitage masin VÄLJA ja oodake 30 minutit, kuni see maha jahtub. Veakood 11 või 19: masin peab ruumi temperatuuriga kohanema Veakoodide 11 või 19 puhul laske masinal taastuda välistemperatuurist ja kohaneda sisetemperatuuriga. Seda võib sagedamini juhtuda talvisel ajal, kui õues on nullilähedane temperatuur. Lülitage masin 30 minutiks VÄLJA ja seejärel uuesti sisse. Kui teie espressomasin kuvab teist veakoodi või kui välja toodud lahendused ei aita, siis võtke meiega ühendust.