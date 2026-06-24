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Philipsi/Saeco espressomasina veakoodide tähendus

Kui teie Philipsi espressomasinas tekib tõrge, ilmub punane ekraan, kus kuvatakse ikooni ja veakoodi numbrit, nagu 01, 03, 04, 05, 11, 14 või 19. Altpoolt leiate teavet selle kohta, mida need veakoodid tähendavad ja kuidas neid lahendada.

Märkus. Kui teie espressomasinale ilmub veakood, mida ülalpool nimetatud ei ole, siis soovitame meiega ühendust võtta, kuna teie masin vajab hooldust.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: EP4443/70 , EP4446/70 , EP4441/50 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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