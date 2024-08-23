Philipsi klienditugi Minu Sonicare'i hambahari vibreerib vähem kui varem

Kui allpool toodud juhised ei aita, võtke meiega ühendust või klõpsake siin , et esitada online-garantiitaotlus, et saaksime teid asendusseadme hankimisega aidata. Kõigil Sonicare'i hambaharjadel ja hambavahepuhastajatel on 2-aastane garantii.



Kui teie hambahari vibreerib vähem kui varem, aitavad alltoodud tõrkeotsingu nõuanded teil lahendust leida.



Soovitame järgida alltoodud järjekorras olevaid samme. Kontrollige, kas probleem on lahendatud enne järgmise toimingu juurde liikumist.

1. Laadige aku täis. Hambahari, mis ei ole täielikult laetud, võib vajada rohkem võimsust, et oma algse tugevusega vibreerida. Soovitame seda laadida üleöö vähemalt 24 tunni jooksul.



Sonicare'i hambaharjade laadijad on erinevad ega ühildu teiste Sonicare'i mudelitega. Soovitame hambaharja laadida kaasasoleva originaallaadijaga. 2. EasyStart välja lülitada. Mõnel hambaharjal on EasyStart funktsioon vaikimisi aktiveeritud. See funktsioon suurendab hambaharja vibratsioonitaset aeglaselt pärast iga harjamisseanssi. Vibratsiooni suurenemine toimub esimese neljateistkümne seansi jooksul. Kui soovite, et hambahari vibreeriks normaalselt, soovitame funktsiooni EasyStart välja lülitada. 3. Asendage hambaharjapea. See võib tähendada ka seda, et harjapea on kulunud. Soovitame vahetada hambaharja pea iga kolme kuu tagant välja. Uue harjapea saate osta meie veebipoest.



Kui olete hiljuti harjapea välja vahetanud, liikuge järgmise sammu juurde. 4. Harjamise režiimi muutmine Valitud režiim mõjutab teie hambaharja vibratsioonitaset. Mõned harjamisrežiimid on vähem võimsad, näiteks TongueCare ja Sensitive. Soovitame harjamisrežiimi muutes vibratsiooni suurendada. Lülitage hambahari välja ja vajutage eelistatud režiimi valimiseks režiimi/intensiivsuse nuppu. 5. Muutke intensiivsuse sätet. Mõnedel hambaharjaga mudelitel on intensiivsuse seadistus. Vaadake kasutusjuhendist, kas teie hambahari on varustatud intensiivsussättega. Valitud intensiivsuse seadistus võib mõjutada hambaharja vibratsioonitaset. Saate valida erinevate intensiivsustasemete vahel. Teie hambahari valib automaatselt intensiivsustaseme, lähtudes teie kinnitatud harjapeast.



Harjamise ajal saate muuta intensiivsust, vajutades režiimi/intensiivsuse nuppu. Kui käepide on välja lülitatud, ei ole intensiivsuse reguleerimine võimalik. Kas teil on ikka hambaharjaga probleeme? Kui ükski neist nõuannetest ei aita, võib teie hambahari olla sisemiselt kahjustatud. Soovitame teil taotleda hambaharja parandamist või vahetamist.