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Mu harjapea kukub Sonicare'i hambaharja küljest ära
Kui harjapea tuleb hambaharja küljest ära, võivad allpool toodud tõrkeotsingu nõuanded aidata teil lahendust leida.
Soovitame teil järgida juhiseid alltoodud järjekorras. Kontrollige, kas probleem on lahendatud enne järgmise toimingu juurde liikumist.
Kui harjapea kukub hambaharja käepideme küljest ära, veenduge, et harjapea on korralikult kinnitatud.
- Hoidke harjapead nii, et harjased oleksid hambaharja nuppudega samas suunas.
- Lükake harjapead kindlalt hambaharjale, kuni tunnete väikest klõpsatust.
Väike pilu harjapea ja hambaharja käepideme vahel on tavapärane ja vajalik. Harjapea peab olema võimeline liikuma, et tekitada õigel määral vibratsiooni.
Veenduge, et harjapea põhi ja metallvõlli ümbrus oleksid puhtad. Võite neid puhastada leige vee või pehme lapiga.
Soovitame kasutada ehtsaid Philipsi harjapäid. Järgitehtud harjapead ei pruugi mahtuda ja võivad ära kukkuda.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: HX3792/12 , HX3792/11 , HX6042/90 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›