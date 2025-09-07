Mu Sonicare'i hambahari ei vibreeri

Täis laadimata hambaharjaaku võib vajada rohkem võimsust, et hambahari saaks vibreerida. Soovitame seda laadida vähemalt 24 tundi. Selle kordumise vältimiseks võite hambaharja alati laadijasse jätta.



Kui te pole oma hambaharja kasutanud kuu või kauem, võib aku olla tühjaks saanud. Asetage käepide laadijasse. Aku laeb, kuid akunäidiku süttimiseks võib kuluda mõni minut. Soovitame hambaharja laadida vähemalt 24 tundi.

