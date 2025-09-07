Mu Sonicare'i hambahari ei vibreeri

Kui teie hambahari ei vibreeri või ei lülitu sisse, võivad allpool toodud tõrkeotsingu näpunäited aidata teil lahendust leida.
Soovitame teil järgida juhiseid alltoodud järjekorras. Kontrollige, kas probleem on lahendatud enne järgmise toimingu juurde liikumist.
Hambapasta jäägid võivad koguneda toitenupu ümber. Jääk põhjustab toitenupu kinnijäämise ja sisselülitumist ei toimu. Soovitame toitenuppu ja ümbritsevat ala puhastada niiske lapiga.
Täis laadimata hambaharjaaku võib vajada rohkem võimsust, et hambahari saaks vibreerida. Soovitame seda laadida vähemalt 24 tundi. Selle kordumise vältimiseks võite hambaharja alati laadijasse jätta.
Kui te pole oma hambaharja kasutanud kuu või kauem, võib aku olla tühjaks saanud. Asetage käepide laadijasse. Aku laeb, kuid akunäidiku süttimiseks võib kuluda mõni minut. Soovitame hambaharja laadida vähemalt 24 tundi.
Proovige hambaharja täielikuks laadimiseks kasutada mõnda muud pistikupesa. Laadijaga ühendatud vigane toiteallikas võib põhjustada hambaharja mittelaadimise. Mõnes riigis on vannitoa pistikupesal ohutusfunktsioon, mis lülitab toiteallika välja. Enne hambaharja laadimist veenduge, et pistikupesal on toide.
Kui hambahari on sisse lülitatud ja aku märgutuled põlevad, aga vibratsiooni pole, on hambaharjal sisemine kahjustus. Soovitame teil taotleda veebipõhist remonti või vahetust.
Kui ükski neist nõuannetest ei aita, võib teie hambahari olla sisemiselt kahjustatud. Soovitame teil meiega ühendust võtta.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:HX3792/12 , HX3792/11 , CP0476/01 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›