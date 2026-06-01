Philipsi klienditugi Ma ei saa seadistada oma seadmeid ja rakendust Philips Avent Baby Monitor+

Kui te ei saa seadistada oma Philips Aventi ühendatud beebimonitori ja rakendust Philips Avent Baby Monitor+, võivad alltoodud tõrkeotsingu näpunäited aidata teil lahendust leida.

1. Kontrollige WiFi-ühendust. Kontrollige, kas olete valinud 2,4 GHz toetava võrgu SSID.

Kontrollige, kas Wi-Fi-signaal on tugev ja stabiilne. Kui signaal on nõrk, kaaluge beebiseadme viimist teise kohta, kuid mitte kaugemale kui 1,5 meetri (5 jala) kaugusele beebist. Või lähtestage oma Wi-Fi ruuter.

Tugevama signaali saamiseks kasutage Wi-Fi-repiiterit. Kasutage sama SSID-d (võrgu nimi) ja sama parooli ruuteri ning repiiteri jaoks.

Kasutage nutiseadme (mobiiltelefoni) ja beebimonitori jaoks sama Wi-Fi võrku.

Kontrollige beebiseadme LED-tuld. Kui see vilgub punaselt (rakenduse ja beebiseadme sidumise ajal), on sisestatud SSID või Wi-Fi parool vale. Korrake seadistusprotsessi õige parooliga.

Kui beebiseadme LED-tuli muutub punaseks, on beebimonitor ühendatud Wi-Fi ruuteriga, kuid mitte Internetiga. Kontrollige, kas teil on Interneti-ühendus, kasutades teisi rakendusi, nagu YouTube, Facebook jne. Kui teised rakendused ei reageeri, parandage Interneti-ühendust. Interneti-ühenduse olemasolul võib server olla ajutiselt kättesaamatu. Oodake 30 minutit ja seejärel korrake seadistamisprotsessi.

Veenduge, et teised seadmed ei häiriks beebimonitori tööd. Seadmed nagu mikrolaineahjud, sülearvutid jne võivad häirida Wi-Fi-signaali. Proovige mõnda muud kohta või suurendage nende seadmete ja beebimonitori vahelist kaugust. 2. Skannige QR-kood. Hoidke oma nutiseadet QR-koodiga sobival kaugusel beebimonitori kaamerast. Vahemaa peab olema kaks kuni kuus tolli (5–15 sentimeetrit).

Kui kaamera ei suuda QR-koodi ikka lugeda, veenduge, et ruumis oleks piisavalt valgust. Kontrollige ekraani heledust ja vajaduse korral muutke seda.

Kui öörežiim on lubatud, lülitage see välja, reguleerige ekraani heledust ja proovige uuesti. Kui beebimonitor on QR-koodi lugenud, kuulete kinnitusheli ja beebiseadme LED muutub valgeks. Kui beebimonitor on QR-koodi lugenud, kuulete kinnitusheli ja beebiseadme LED muutub valgeks. 3. Kontrollige LED-tulesid. Valge LED näitab Wi-Fi ruuteriga ühendatud beebiseadet. Beebimonitor on rakendusega ühendamiseks valmis.

Roheline LED-tuli näitab, et see on keskseadmega ühendamiseks valmis. 4. Lisage õigesti rohkem seadmeid ja kasutajaid. Võib-olla jälgib teie last juba kolm inimest. Rakendus võimaldab korraga vaadata ainult kolme inimest/kasutajat. Kui teil on administraatori õigused, saate ühe külalise juurdepääsu eemaldada, et saaksite ise jälgida. 5. Taastage tehaseseaded. Pange tähele, et Philips Avent Premium Connetected beebimonitori (SCD971, SCD973) puhul kustutatakse uneandmed lähtestamise ajal. Kui soovite andmeid pärast lähtestamist näha, tehke rakendusest vahetult enne seda ekraanipildid.



Lähtestamiseks järgige alltoodud samme: Vajutage keskseadmel umbes 10 sekundit korraga režiiminuppu ja nuppu True Talk back (Räägi uuesti). Kui ekraanil kuvatav teade palub kinnitust, puudutage nuppu Continue (Jätka). Vajutage beebiseadme sisse-/väljalülitamisnuppu kauem kui 10 sekundit. LED-tuli vilgub roheliselt ja oranžilt. Tehaseseadete taastamine lõpetatakse, kui LED-tuli jääb püsivalt roheliselt põlema. Peate värskendama kõiki sätteid, sh ühendatud Wi-Fi ruuteri SSID (võrgu nimi), parooli ja rakenduse kasutajaid. Nüüd saate beebimonitori uuesti rakendusega siduda. 6. Võtke meiega ühendust Kas teil on ikka veel probleeme Philips Aventi ühendatud beebimonitori seadistamisega?

Kui ükski neist nõuannetest ei aita, võtke meiega ühendust.