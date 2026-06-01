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Ma ei saa seadistada oma seadmeid ja rakendust Philips Avent Baby Monitor+

Kui te ei saa seadistada oma Philips Aventi ühendatud beebimonitori ja rakendust Philips Avent Baby Monitor+, võivad alltoodud tõrkeotsingu näpunäited aidata teil lahendust leida.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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