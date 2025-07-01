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Minu külaline ei näe videot rakenduses Philips Avent Baby Monitor+

Kui teie külaline ei näe videot rakenduses, järgige selle probleemi lahendamiseks allolevaid tõrkeotsingu näpunäiteid: 

  • On võimalik, et teie külaline peab veel Philipsis konto registreerima. Palun laske külalisel laadida alla Philips Avent Baby Monitor+ rakendus ja registreerige kõigepealt konto. Saatke kutse külalisele pärast konto registreerimist.
  • Külastaja, kelle soovisite kutsuda, võib elada teisel mandril. Veenduge, et külaliskasutaja valib oma kasutajakonto registreerides sama riigi kui teie.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCD953/26 , SCD971/26 , SCD973/26 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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