Philipsi klienditugi Minu külaline ei näe videot rakenduses Philips Avent Baby Monitor+

Kui teie külaline ei näe videot rakenduses, järgige selle probleemi lahendamiseks allolevaid tõrkeotsingu näpunäiteid:

On võimalik, et teie külaline peab veel Philipsis konto registreerima. Palun laske külalisel laadida alla Philips Avent Baby Monitor+ rakendus ja registreerige kõigepealt konto. Saatke kutse külalisele pärast konto registreerimist.

Külastaja, kelle soovisite kutsuda, võib elada teisel mandril. Veenduge, et külaliskasutaja valib oma kasutajakonto registreerides sama riigi kui teie.