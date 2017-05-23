Adult disposable radiolucent 5 IEC

Adult disposable radiolucent ECG electrode leadset, IEC; 1 meter (39 inch) color-coded, unshielded, carbon leadwires; not for use with Philips Telemetry Systems or Monitor-Defibs
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|Use with Philips Healthcare Equipment
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|Use with Non-Philips Healthcare Equipment
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|Product Category
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|Product Type
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|CE Certified
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|Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
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|Package Weight
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|Not manufactured with natural rubber latex
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|Packaging Unit
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|Sterile OR Non-Sterile
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|Minimum Shelf Life
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|Patient Application
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|Material
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|Gel-Type
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|Electrode Size
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|Electrode Shape
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|Electrode Connector Type
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|Use with Philips Healthcare Equipment
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|Use with Non-Philips Healthcare Equipment
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