The MX40 SpO2 adapter is for use with Philips FAST compatible SpO2 sensors. It supports Philips SpO2 accessories defined for use with MX40 wearable patient monitors.
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|Product Category
|
|Use with Non-Philips Healthcare Equipment
|
|CE Certified
|
|Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
|
|Not manufactured with natural rubber latex
|
|Packaging Unit
|
|Sterile OR Non-Sterile
|
|Use with Other Supplies
|
|Product Category
|
|Use with Non-Philips Healthcare Equipment
|
|Product Category
|
|Use with Non-Philips Healthcare Equipment
|
|CE Certified
|
|Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
|
|Not manufactured with natural rubber latex
|
|Packaging Unit
|
|Sterile OR Non-Sterile
|
|Use with Other Supplies
|
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