This O2 manifold/transport kit allows easy transition between wall O2 and two O2 cylinders without interruption. Kits include cylinder connecting hoses. For use with the Trilogy EV300 hospital ventilator. Also order the O2 cylinder holder to mount the cylinders to the roll stand.
We are always interested in engaging with you.
Let us know how we can help.
Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.
Veebilehel esitatud teave on mõeldud ainult isikutele, kes kasutavad meditsiiniseadmeid oma majandus- ja kutsetegevuses, sealhulgas tervishoiutöötajatele, tervishoiuteenuse osutajate esindajatele ning meditsiiniseadmetega oma majandus- ja kutsetegevuse raames kauplevatele isikutele. Veebilehel esitatud teave ei ole mõeldud meditsiiniliste nõuannete, ravijuhiste ega mistahes muude tervishoiualaste soovituste või suuniste andmiseks.
Kas olete isik, kes vastab ülaltoodud kriteeriumidele?