- MR-HIFU therapy platform

Combining the advantages of a High Intensity Focused Ultrasound (HIFU) system with the superb imaging of Philips MR systems, MR-HIFU is an alternative with less side effects than traditional treatments.
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