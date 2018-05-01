dStream HeadSpine coil

An integrated coil solution for brain, spine and total neuro related imaging. Includes the dS Head coil combined with the dS FlexCoverage Posterior coil and dS Base coil. Open visual field with mirror. On wide bore systems the head section can be tilted to provide excellent patient comfort.
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