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dStream HeadSpine coil

MR Coil

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An integrated coil solution for brain, spine and total neuro related imaging. Includes the dS Head coil combined with the dS FlexCoverage Posterior coil and dS Base coil. Open visual field with mirror. On wide bore systems the head section can be tilted to provide excellent patient comfort.

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I understand

You are about to visit a Philips global content page

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