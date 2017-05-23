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3D ASL

MR clinical application

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3D ASL enables you to consistently quantify brain perfusion with an accuracy of 15%¹ in a non-contrast manner with full brain coverage, and better background suppression². Automated calculation of color coded ASL maps is included.

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Improvements in clinical MR Neuro imaging

Joshua Pickerson

Joshua P Nickerson, MD

Vice Chair of Education, Department of Radiology Residency Program Director, Diagnostic Radiology Division Chief, Neuroradiology Co-Director, The UVM MRI Center for Biomedical Imaging The University of Vermont Medical Center

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T2w TSE 3D ASL

Documentation

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  • ¹Measured on a single Philips 3.0T system for the same volunteer
  • ²Compared to our 2D pCASL method.

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I understand

You are about to visit a Philips global content page

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