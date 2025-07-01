Philipsi klienditugi Kuidas kasutada Sonicare’i UV-steriliseerijat?

Järgige alltoodud üksikasjalikke juhiseid, et teada saada, kuidas oma Philips Sonicare UV-steriliseerijat kasutada. Steriliseerija töötab ainult klõpsuga kinnitatavate harjapeadega. Seda ei saa kasutada Sonicare’i laste harjapeadega. Enne kasutamist eemaldage harjapea reisiotsak.

1. Ühendage puhasti toimivasse pistikupessa.

2. Pärast harjamist loputage harjapead ja raputage liigne vesi maha.

3. Pange oma sõrmed steriliseerija ukse süvendisse ja tõmmake uks lahti.

4. Asetage harjapea steriliseerija ühe konksu külge. Veenduge, et harjased on lambipirni poole suunatud.

5. UV-puhastustsükli alustamiseks sulgege uks ja vajutage rohelist toitenuppu. Steriliseerija töötab ainult siis, kui uks on korralikult suletud, avamisel see peatub.

Steriliseerija töötab siis, kui vaateaknast on näha valguskuma. Puhastustsükkel kestab ligikaudu 10 minutit ja seejärel lülitub seade automaatselt välja.