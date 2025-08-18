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Kuidas tuleb Philips OneBlade’i puhastada?
OneBlade'i regulaarne puhastamine pärast iga kasutuskorda võimaldab seda tõhusalt töötada, pakkudes teile parimat võimalikku raseerimist. Seadme puhastamiseks järgige alltoodud samme.
- OneBlade’i kahjustamise vältimiseks ärge lööge käepidet vastu kraanikaussi ega muid kõvasid pindu.
- Eemaldage otsikud seadme küljest ja puhuge terale allesjäänud karvad puhtaks. Lülitage OneBlade sisse ja loputage tera ja käepidet leige vee all.
- Loputage otsikuid eraldi leige vee all.
Ärge kuivatage tera käteräti või salvrätikuga. Laske seadmel ja selle lisaseadmetel õhu käes kuivada. Vältige karvade eemaldamist seadmest, kasutades teravaid esemeid, näiteks pintsette.
Lisateavet Philipsi OneBlade’i hoolduse kohta leiate oma digitaalsest kasutusjuhendist või võtke meiega ühendust
. NB!
Tootega kaasas olevad tarvikud võivad erineda allpool toodud joonisel näidatutest. Kuid puhastusjuhised kehtivad kõigile OneBlade’i mudelitele.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4631/65 , QP4530/30 , QP6652/61 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›