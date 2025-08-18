Millal ma peaksin oma Philipsi OneBlade'i tera vahetama?

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Kontrollige OneBlade’i tera kulumisindikaatorit, et teada saada, millal tera vahetada. Kui asendussümbol on selgelt nähtav, on aeg tera vahetada. Iga tera peaks kestma keskmiselt umbes neli kuud, kuid see võib erineda sõltuvalt teie rutiinist.
Teise võimalusena saate oma tera seisundit jälgida ka Philips OneBlade’i rakenduses.
Nõuanne OneBlade Intimate’i terade puhul võib allolev juhis erineda, sest nahakaitse võib takistada vahetussümboli nähtavaks muutumist. Iga tera on mõeldud kestma ligikaudu neli kuud, kuid see sõltub teie kasutusharjumustest. Kui selle aja jooksul märkate, et tulemus halveneb, vahetage tera välja.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4631/65 , QP4530/30 , QP6652/61 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›