Philipsi klienditugi Millal ma peaksin oma Philipsi OneBlade'i tera vahetama?

Kontrollige OneBlade’i tera kulumisindikaatorit, et teada saada, millal tera vahetada. Kui asendussümbol on selgelt nähtav, on aeg tera vahetada. Iga tera peaks kestma keskmiselt umbes neli kuud, kuid see võib erineda sõltuvalt teie rutiinist.



Teise võimalusena saate oma tera seisundit jälgida ka Philips OneBlade’i rakenduses.

Nõuanne OneBlade Intimate’i terade puhul võib allolev juhis erineda, sest nahakaitse võib takistada vahetussümboli nähtavaks muutumist. Iga tera on mõeldud kestma ligikaudu neli kuud, kuid see sõltub teie kasutusharjumustest. Kui selle aja jooksul märkate, et tulemus halveneb, vahetage tera välja.

Asendusnäidik Teie OneBlade on varustatud tera kulumise indikaatoriga, mis muutub järk-järgult nähtavaks. Tera peale hakkab kasutamise käigus tasapisi ilmuma noole sümbol. Kui see sümbol (näidatud alloleval pildil paremal) on selgelt nähtav, on aeg tera vahetada.



Mõnede vanemate terade puhul on noole sümboli asemel näha roheline riba (näidatud vasakul alloleval pildil).



Optimaalse jõudluse tagamiseks soovitab Philips lõiketera vahetada iga nelja kuu tagant.



Palun külastage meie veebipoodi , et osta oma OneBlade'ile uusi terasid. Philipsi OneBlade’i rakendus Lisaks kulumisindikaatori kontrollimisele saate oma tera seisukorda jälgida, laadides alla Philips OneBlade’i rakenduse. Teie harjumuste põhjal annab rakendus märku, millal tasub hakata tera vahetusele mõtlema.