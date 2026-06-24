Kuidas ma tean, kas minu Philips OneBlade on täis laetud?

Kui te pole kindel, kas teie Philips OneBlade laeb, proovige see toiteallikaga ühendatuna sisse lülitada. Kui see ei lülitu sisse, tähendab see, et see laeb.



Seda seetõttu, et kõikidel Philipsi OneBlade mudelitel on ohutusfunktsioon, mis takistab nende sisselülitamist laadimise ajal. See vähendab toote toiteallikaga ühendamisel märjaks saamise riski (nt märgraseerimisel).



Märkus: kui teie OneBlade’i mudelil on käepidemel LED- või digitaalne laadimisindikaator, näitab see ka seda, et toode laeb.