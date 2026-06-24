Kuidas ma tean, kas minu Philips OneBlade on täis laetud?
Erinevad OneBlade’i mudelid hõlmavad erinevaid viise oma laadimise oleku edastamiseks. Palun tutvuge alltoodud informatsiooniga, mille põhjal kirjeldus sobib teie mudeliga kõige paremini.
Märkus: see artikkel sisaldab juhiseid kõigi OneBlade’i mudelite jaoks. Vaadake alamrubriike, et leida oma mudeli jaoks asjakohane teave. Kui teie mudel erineb visuaalselt kujutisel näidatust (nt erinevat värvi), kuid sellel on samad omadused, kehtib teave endiselt.
OneBlade’i käepidemel olev valgusrõngas hakkab laadimisel vilkuma ja süttib pidevalt, kui seade on täis laetud. Valgusrõngas lülitub energia säästmiseks välja 30 minutit pärast seda, kui OneBlade on täielikult laetud.
Bluetoothiga ühendamisel leiate täpse aku taseme protsendi OneBlade’i rakendusest.
Mitmel OneBlade’i mudelil on käepidemel üks laadimise märgutuli.
Kui valgusdiood põleb pidevalt niipea, kui ühendate OneBlade'i toiteallikaga, näitab LED ainult seda, et seade saab toidet. LED ei muutu näitamaks, et teie OneBlade on täielikult laetud. Kui see kirjeldab teie OneBlade'i, vaadake palun kasutusjuhendist, et määrata, kui kaua peaksite seadet laadima.
Kui OneBlade käepideme LED vilgub selle ühendamisel toiteallikaga, jätkab see laadimise ajal vilkumist, enne kui seade on täis laetud. LED lülitub energia säästmiseks välja 30 minutit pärast OneBlade'i laadimist.
Kui teie OneBlade’i pistikul / adapteril on LED-tuli, siis toiteallikaga ühendamisel jääb see pidevalt põlema ega muutu, et näidata, et OneBlade on täielikult laetud.
Kui see on nii teie OneBlade'i puhul, vaadake palun kasutusjuhendist, et määrata, kui kaua peaksite seadet laadima.
Aku protsent teie OneBlade käepidemel suureneb, kui see laeb. Teie seade on täielikult laetud , kui protsent jõuab 100%-ni.
Kui teie OneBlade'i aku on tühi, hakkab seadme toiteallikaga ühendamisel vilkuma madalaim laadimisriba. Kui aku on 1/3 täis, süttib alumine riba pidevalt ja teine riba hakkab vilkuma.
See jada jätkub, kuni kõik kolm tulpa põlevad pidevalt, mis näitab, et teie OneBlade on täielikult laetud. Laadimisribad lülituvad energia säästmiseks välja 30 minutit pärast OneBlade'i laadimist.
OneBlade'i mudeli jaoks soovitatava laadimisaja (tavaliselt 8 tundi) leiate kasutusjuhendist.
Kui te pole kindel, kas teie Philips OneBlade laeb, proovige see toiteallikaga ühendatuna sisse lülitada. Kui see ei lülitu sisse, tähendab see, et see laeb.
Seda seetõttu, et kõikidel Philipsi OneBlade mudelitel on ohutusfunktsioon, mis takistab nende sisselülitamist laadimise ajal. See vähendab toote toiteallikaga ühendamisel märjaks saamise riski (nt märgraseerimisel).
Märkus: kui teie OneBlade’i mudelil on käepidemel LED- või digitaalne laadimisindikaator, näitab see ka seda, et toode laeb.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:QP4530/30 , QP1424/20 , QP6506/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›