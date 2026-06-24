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Kuidas ma tean, kas minu Philips OneBlade on täis laetud?

Erinevad OneBlade’i mudelid hõlmavad erinevaid viise oma laadimise oleku edastamiseks. Palun tutvuge alltoodud informatsiooniga, mille põhjal kirjeldus sobib teie mudeliga kõige paremini.

Märkus: see artikkel sisaldab juhiseid kõigi OneBlade’i mudelite jaoks. Vaadake alamrubriike, et leida oma mudeli jaoks asjakohane teave. Kui teie mudel erineb visuaalselt kujutisel näidatust (nt erinevat värvi), kuid sellel on samad omadused, kehtib teave endiselt. 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4530/30 , QP1424/20 , QP6506/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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