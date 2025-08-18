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Kas ma saan kasutada oma Philips OneBlade'i, kui see on ühendatud vooluvõrku?

Ohutuse tagamiseks on OneBlade mõeldud töötama ainult juhtmeta. Seda seetõttu, et teie OneBlade'i saab kasutada nii märjaks kui kuivaks raseerimiseks. OneBlade’i kasutamine vee lähedal samal ajal, kui see on ühendatud elektrivõrku, võib olla väga ohtlik. Riskide vältimiseks ei tööta seade siis, kui see on ühendatud vooluvõrku.

Pidage meeles, et Philipsi HQ87 adapter OneBlade’ile on pritsmekindel. See tähendab, et seade võib saada veepiisku või pritsmeid, kuid see ei tohi olla pikema aja vältel otseses kokkupuutes veega.  Seetõttu veenduge OneBlade’i laadimise ajal, et seade ja selle adapter oleksid veest ning igasugustest märgadest pindadest eemal.
 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4530/30 , QP4631/65 , QP6652/61 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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