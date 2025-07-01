TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Klienditoe koduleht

Philipsi klienditugi

Mis on OneBlade Clubi terade asendusplaan?

Philipsi OneBlade Clubi tellimusega liitudes saad ise valida, kui sageli soovite terasid vahetada.

Teie valitud sageduse alusel toimetatakse uued terad teie aadressile, et teil oleks alati terav tera käepärast ja valmis järgmiseks raseerimiseks.

Kuigi käepideme plaan lõpeb automaatselt 12 kuu pärast, jätkub terade asendusplaan seni, kuni selle tühistate.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4530/30 , QP4631/65 , QP6506/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

Korduma kippuvad küsimused

Philipsiga ühenduse võtmine

Meil on hea meel teid siin aidata

Otsid midagi muud?

Avastage kõik Philipsi klienditoe võimalused

Klienditoe koduleht