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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Philipsi OneBlade Clubi tellimusega liitudes saad ise valida, kui sageli soovite terasid vahetada.
Teie valitud sageduse alusel toimetatakse uued terad teie aadressile, et teil oleks alati terav tera käepärast ja valmis järgmiseks raseerimiseks.
Kuigi käepideme plaan lõpeb automaatselt 12 kuu pärast, jätkub terade asendusplaan seni, kuni selle tühistate.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4530/30 , QP4631/65 , QP6506/15 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
Kas ma saan kasutada oma Philips OneBlade'i, kui see on ühendatud vooluvõrku?
Mis on OneBlade Clubi terade asendusplaan?
Kas saan kasutada oma Philipsi OneBlade'i laadimiseks mõnda USB-pistikuadapterit?
Kuidas saan kasutada OneBlade’i kehakarvade hooldamiseks?
Miks minu toote laadimine võtab oodatust kauem aega?