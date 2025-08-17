Kuidas saan kasutada OneBlade’i kehakarvade hooldamiseks?

Philips OneBlade Intimate’i terad tagavad naha lähedase raseerimise, vähendades samal ajal sisselõigete ja lõikehaavade tekkimise tõenäosust.



Raseerimissoovitused meestele: Munandikotti raseerides on oluline kasutada vaba käe sõrmi, et nahka laiali tõmmata ja hoida see võimalikult pingul. See annab terale sujuva pinna, millel libiseda, tagab parema raseerimistulemuse ning vähendab sisselõigete ohtu. Raseerige munandikotti ühe osa kaupa, hoides nahka pingul ja võimalikult kortsuvabana.



Raseerimissoovitused naistele: Väliste häbememokkade sisekülge raseerides venitage välised häbememokad nii, et tera ei saaks puutuda kokku sisemiste häbememokkadega. Kaitske sisemist häbememokka oma vaba käega.



Järgige allolevaid samme, et raseerida nahakaitse kinnitusega:



1. Kinnitage Intimate’i tera oma OneBlade’i käepidemele.

2. Vajutage toitenuppu seadme sisse lülitamiseks.

3. Tõmmake vaba käega kahe sõrmega väike nahapiirkond pingule, et nahka venitada ja karvad püsti tõsta. Asetage tera ainult täielikult väljavenitatud nahale. Lisateabe saamiseks vaadake ülaltoodud näpunäiteid.

4. Veenduge, et lõiketera on nahaga täielikus kontaktis ja seda ei hoita nurga all.

5. Liigutage seadet aeglaselt ja kerge survega. Jätkates veenduge, et teie nahk jääks raseerimise ajaks venitatuks.



Kui olete raseerimise lõpetanud, lülitage seade välja ja puhastage põhjalikult.



Vaadake KKK Kuidas puhastan oma OneBlade? üksikasjalike juhiste saamiseks.

