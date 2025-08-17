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Kuidas saan kasutada OneBlade’i kehakarvade hooldamiseks?

Philips OneBlade’iga saate kehakarvu piirata, raseerida ja kujundada, sealhulgas intiimpiirkonnas. Suuremate kehapiirkondade (nt jalad, käed või kere) raseerimiseks võite kasutada tavalist OneBlade’i tera koos mis tahes tarvikutega. Piiramiseks ja tundlike piirkondade, näiteks kubeme või kaenlaaluste raseerimiseks kasutage allpool kirjeldatud tarvikuid.

Nõuanne OneBlade kehakomplekti saate osta meie veebipoest. Kehakomplekt ühildub kõigi OneBlade’i mudelitega, sh OneBlade Pro ja OneBlade Norelco.

Märkus. Philips OneBlade on disainitud näo- ja kehakarvade piiramiseks ja raseerimiseks. See ei ole mõeldud pea (peanaha) karvade piiramiseks või raseerimiseks. Palun vaadake Philipsi juukselõikurite ja multigroomerite valikut, et leida peanaha juustele sobiv toode.
 

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: QP4530/30 , QP4631/65 , QP1424/20 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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