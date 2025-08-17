Kuidas saan kasutada OneBlade’i kehakarvade hooldamiseks?
Philips OneBlade’iga saate kehakarvu piirata, raseerida ja kujundada, sealhulgas intiimpiirkonnas. Suuremate kehapiirkondade (nt jalad, käed või kere) raseerimiseks võite kasutada tavalist OneBlade’i tera koos mis tahes tarvikutega. Piiramiseks ja tundlike piirkondade, näiteks kubeme või kaenlaaluste raseerimiseks kasutage allpool kirjeldatud tarvikuid.
Nõuanne OneBlade kehakomplekti saate osta meie veebipoest. Kehakomplekt ühildub kõigi OneBlade’i mudelitega, sh OneBlade Pro ja OneBlade Norelco.
Märkus. Philips OneBlade on disainitud näo- ja kehakarvade piiramiseks ja raseerimiseks. See ei ole mõeldud pea (peanaha) karvade piiramiseks või raseerimiseks. Palun vaadake Philipsi juukselõikurite ja multigroomerite valikut, et leida peanaha juustele sobiv toode.
Philips OneBlade Intimate’i terad tagavad naha lähedase raseerimise, vähendades samal ajal sisselõigete ja lõikehaavade tekkimise tõenäosust.
Raseerimissoovitused meestele: Munandikotti raseerides on oluline kasutada vaba käe sõrmi, et nahka laiali tõmmata ja hoida see võimalikult pingul. See annab terale sujuva pinna, millel libiseda, tagab parema raseerimistulemuse ning vähendab sisselõigete ohtu. Raseerige munandikotti ühe osa kaupa, hoides nahka pingul ja võimalikult kortsuvabana.
Raseerimissoovitused naistele: Väliste häbememokkade sisekülge raseerides venitage välised häbememokad nii, et tera ei saaks puutuda kokku sisemiste häbememokkadega. Kaitske sisemist häbememokka oma vaba käega.
Järgige allolevaid samme, et raseerida nahakaitse kinnitusega:
1. Kinnitage Intimate’i tera oma OneBlade’i käepidemele. 2. Vajutage toitenuppu seadme sisse lülitamiseks. 3. Tõmmake vaba käega kahe sõrmega väike nahapiirkond pingule, et nahka venitada ja karvad püsti tõsta. Asetage tera ainult täielikult väljavenitatud nahale. Lisateabe saamiseks vaadake ülaltoodud näpunäiteid. 4. Veenduge, et lõiketera on nahaga täielikus kontaktis ja seda ei hoita nurga all. 5. Liigutage seadet aeglaselt ja kerge survega. Jätkates veenduge, et teie nahk jääks raseerimise ajaks venitatuks.
Kui olete raseerimise lõpetanud, lülitage seade välja ja puhastage põhjalikult.
Vaadake KKK Kuidas puhastan oma OneBlade? üksikasjalike juhiste saamiseks.
Tundlike piirkondade piiramisel ja raseerimisel veenduge enne alustamist, et karvad on puhtad. Tundliku naha kaitse võimaldab nahalähedast raseerimist, vähendades samal ajal sisselõigete ja lõikehaavade tekkimise tõenäosust.
Tundliku naha kaitse kasutamine:
1. Kinnitage õrna survega õrnalt seadme lõiketerade külge tundliku naha kaitse, kuni see oma kohale klõpsatab.
2. Tehke oma OneBlade’iga sujuvaid ja püsivaid liigutusi. Liigutage raseerijat edasi-tagasi, et tabada karvad, mis kasvavad eri suundades. Vajadusel venitage vaba käega nahka, et raseerida kortsulisi piirkondi, näiteks munandikotti.
3. Kui raseerimine on lõppenud, eemaldage otsik seadme küljest. Loputage ja puhastage nii otsikut kui ka OneBlade'i leige veega.
Juhtkamm piirab kehakarvade pikkuseks 5 mm (3/16 tolli). Hügieenilistel põhjustel ärge kasutage sama kammi näol ja muudel kehaosadel.
Kehakammi kasutamiseks:
1. Kinnitage kehakamm oma OneBlade’i tera külge, surudes õrnalt, kuni see klõpsuga paika kinnitub. 2. Raseerige nii, et kehakamm on küljes. Parima tulemuse saavutamiseks lõigake karvakasvu suunale vastupidi. 3. Kui raseerimine on lõppenud, eemaldage otsik seadme küljest. Loputage ja puhastage nii otsikut kui ka OneBlade'i leige veega.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele:QP4530/30 , QP4631/65 , QP1424/20 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›