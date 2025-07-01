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Kas minu beebi saab hakkama Philips Aventi klaaspudeliga?

Ei, klaaspudelit tohivad käsitseda ainult täiskasvanud. Kuigi klaas on tugev, võib see klaasmaterjali loomuliku käitumise tõttu siiski puruneda. Lisaks võib klaas olla teie lapse jaoks liiga raske. Märkus. Seetõttu ei sobi treeningkäepidemed klaaspudelile.

Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: SCY930/01 , SCY933/01 , SCF671/17 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid  ›

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