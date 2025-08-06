Philipsi klienditugi Kas võin kasutada oma Philipsi OneBlade'i märjalt või kuivalt?

Kõiki Philips OneBlade’i mudeleid saab kasutada nii kuival kui ka märjal nahal – raseerimisgeeli või -vahuga, samuti isegi vannis või duši all.

Kuigi kuivalt raseerimine annab sageli parema tulemuse (sest märjad karvad kleepuvad naha külge), võite raseerida nii, nagu teile endale sobib. Kui kasutate raseerimisvahtu või -geeli, loputage parima tulemuse saavutamiseks tera regulaarselt veega.

Näpunäide: kuigi mõned tooted sisaldavad laadimispordi katet, ei kehti see Philips OneBlade’i puhul. OneBlade'i saate kasutada vannis või duši all ilma laadimisporti katmata.