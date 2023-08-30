Kuidas eemaldada Philipsi rõivaauruti / All-in-One Solutionist katlakivi?

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Lugege alltoodud artiklit, et leida Philipsi rõivaauruti / All-in-One Solutioni mudel ja järgida õiget katlakivi eemaldamise toimingut.
Käeshoitav auruti:
Philipsi käeshoitava auruti mudeli leidmiseks ja allpool kirjeldatud katlakivi õige eemaldamise toimingu järgimiseks võite kasutusjuhendit vaadata või vaadata mudeli numbrit veepaagi all, käepideme tagaküljel või auruotsaku all (vt pilte A ja B). Mudelinumbrite näited on järgmised: STH7030/10, GC801/10.
Statiiviauruti:
Philipsi auruti mudeli leidmiseks ja allpool toodud katlakivi eemaldamise juhiste järgimiseks võite vaadata kasutusjuhendit või statiiviauruti aluse all olevat mudelinumbrit (vt pilti C). Mudelinumbrite näited on järgmised: STE3170/80, GC482/27.
Aja jooksul võib katlakivi seadmes võimust võtta. Mida karedam on vesi teie piirkonnas, seda kiiremini tekivad ja kõvastuvad katlakivi osakesed. Philipsi rõivaste aurutist katlakivi eemaldamine iga 1-2 kuu järel võib ära hoida pruunid plekid, pruunid vee ja lekked. Regulaarne puhastamine hoiab auru võimalikult kõrgel ja pikendab seadme tööiga.
Allpool toodud teave kehtib ainult: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 seeria (GC800, GC801, GC810).
Märkus: Tavapärasel kasutamisel tuleks rõivaauruti katlakivist puhastada umbes kord kuus. Kui piirkonnas on väga kare vesi, siis sagedamini.
Allpool toodud teave kehtib ainult: 7000 seeria (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Märkus: Tavapärasel kasutamisel tuleks rõivaauruti katlakivist tühjendada umbes kord kuus. Kui piirkonnas on väga kare vesi, siis sagedamini.
Allpool toodud teave kehtib ainult: Kõik-ühes 8600-seeria (AIS8540) | kõik-ühes 8000-seeria (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).
Tänu Philipsi patenteeritud mootori disainile ei pea te oma seadet katlakivist puhastama. Katlakivi koorub automaatselt maha ja seda hoitakse seadme alusel. Oleme selle ruumi spetsiaalselt välja töötanud, et hoida kaalu nii, et teil ei oleks vaja midagi teha.
Võite aurutada nii palju kui soovite, kasutades tavalist kraanivett või destilleeritud/demineraliseeritud vett, kui elate piirkonnas, kus on kare vesi (võite kasutada ka kraaniveega segatud 50% demineraliseeritud vett).
Allpool toodud teave kehtib ainult: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Allpool toodud teave kehtib ainult: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x ja GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000 seeria (STE31xx).
Allpool toodud teave kehtib ainult: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Märkus: Regulaarse kasutamise korral tuleks rõivaaurutist katlakivi eemaldada iga kahe nädala järel.
Käesoleval lehel esitatud teave kehtib järgmistele mudelitele: AIS6020/70 , AIS8540/80 , STE3160/30 . Klõpsake siia, et kuvada rohkem tootenumbreid ›
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