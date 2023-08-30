Kuidas eemaldada Philipsi rõivaauruti / All-in-One Solutionist katlakivi?

Allpool toodud teave kehtib ainult: Kõik-ühes 8600-seeria (AIS8540) | kõik-ühes 8000-seeria (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).





Tänu Philipsi patenteeritud mootori disainile ei pea te oma seadet katlakivist puhastama. Katlakivi koorub automaatselt maha ja seda hoitakse seadme alusel. Oleme selle ruumi spetsiaalselt välja töötanud, et hoida kaalu nii, et teil ei oleks vaja midagi teha.



Võite aurutada nii palju kui soovite, kasutades tavalist kraanivett või destilleeritud/demineraliseeritud vett, kui elate piirkonnas, kus on kare vesi (võite kasutada ka kraaniveega segatud 50% demineraliseeritud vett).

