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Tootmine lõpetatud
32PFS5603/12
Üliõhuke Full HD LED-teler
Nautige valge Philips 5600 seeria teleri puhast ja minimalistlikku disaini. Õhuke ja reljeefse väljanägemisega teler sobib hästi teie ruumi sisekujundusega. Tänu Full HD pildikvaliteedile on see teler ideaalne valik kõigile, kes hindavad lihtsust.
80 cm (32")
200 pildikvaliteedi indeks
FHD
Pixel Plus HD
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
kaablipundarde tekkimist väldite tänu ühele HDMI-kaablile pildi- ja helisignaalide edastamisel oma seadmetest telerisse. HDMI kasutab tihendamata signaale, kindlustades parima kvaliteedi jõudmise allikast ekraanile. Tänu Philipsi Easylinki funktsioonile saate ühtainust kaugjuhtimispulti kasutades juhtida suuremat osa teleri, DVD-mängija, Blu-Ray-mängija, digiboksi või kodukinosüsteemi funktsioonidest.
Pildikvaliteet on oluline. Tavalised HDTV-d on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Kujutage ette erksaid detaile koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, mis loovad elutruu pildi.
4.6
5-st
24
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
Sloun
27/06/2019
Україна
Одни положительные эмоции от этой модели тв.
Лучший тв за свою цену со звуком АС3. Отличная картинка. Отличный звук, как для тв. Читает с флешки много форматов со звуком АС3. Потребляет 30, 33Вт. Надёжные ножки и устойчивая конструкция тв в целом. Красивый дизайн. Качественный пульт, кнопки нажимаются плавно и тихо.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Kolya2663
20/06/2019
Україна
Интересный дизайн. Отличное изображение.
Отлично вписался на кухне. Жена в восторге. Но одно маленькое НО. Отсутствие кнопок на самом телевизоре. Пришлось придумывать выключатель( отключать от сети уходя из дома). Philipsy нужно об этом поразмыслить.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 24PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
inessa
03/04/2019
Україна
подходит для маленькой комнаты
мы купили телевизор внучке чтоб она смотрела мультики,для её возраста 6 лет он как раз подходит,очень хорошее изображение,звук хороший,мне понравился,подрастёт купят родители ей по новее,я знаю что у меня вся техника Филипс,и очень хорошая,я нечего ещё не ремонтировала,вот и тв решили купить,он ещё с белой кайомочкой,вообще красиво смотрится.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5600 series 32PFS5603 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).