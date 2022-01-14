See toode oli minu jaoks suur üllataja. Esialgu ei osanud sellest miskit arvata, kuid tegelikkuses osutus toode hämmastavalt vajalikuks. Kasutasin antud toodet magamistoas ning üldiselt öisel ajal. Minu uni oli millegi pärast kordades parem ning ka hommikused nohuhood jäid ära. Kui proovisin üks öö ilma õhupuhastita magada, siis märkasin, et hommikul oli taaskord nohu ning ka uni oli rahutum. Soovitan väga nendele kellel unega probleeme- asi võib olla sinu ümber olevas õhus! Toode on meeldivalt vaikne ning und ei sega.