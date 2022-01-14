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  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
  • Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)

Tootmine lõpetatud

800 seeriaÕhupuhastaja

AC0830/10

4.8

| (190) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

3 auhinnad

Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)

Aktiivsöefiltriga õhupuhastaja Series 800 on väike, ent tõhus seade, mis muudab teie koduse õhu puhtaks. See tuvastab isegi PM2.5-st väiksemaid ohtlikke osakesi ning püüab kuni 99,9% õhus olevatest viirustest ja aerosoolidest*. Lisaks suudab see õhust eemaldada ka gaase ja lõhnu.

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99% viiruste, allergeenide ja saasteainete eemaldamine (2,3,6)

Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)

  • Puhastab kuni 48 m² tuba

  • Puhastatud õhu kogus 190 m³/h (CADR)

  • HEPA- ja aktiivsöefilter

Suure jõudlusega ja sobib kuni 48 m² suurustele ruumidele

Suure jõudlusega ja sobib kuni 48 m² suurustele ruumidele

Võimas õhuringluse voog toimib tõhusalt kuni 48 m² ruumides ja jagab puhta õhu igasse ruumi nurka. Selle jõudlus on kuni 190 m³/hr CADR (puhta õhu kohaletoimetamise määr, ingl. k. Clean Air Delivery Rate). Puhastab 20 m² vähem kui 16 minutiga. (1)

Filtreerib 99,5% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit

Filtreerib 99,5% osakestest suurusega vaid 0,003 mikronit

3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA abil, aktiivsüsinikust filter Active Carbon ja eelfilter püüavad kinni 99,5% üliväikestest osakestest suurusega kuni 0,003 mikronit (3), kaitstes teid PM2.5-osakeste, bakterite, õietolmu, tolmu, lemmikloomade kõõma, lõhnade ja muude saasteainete eest. Sertifitseerinud Euroopa Allergiauuringute keskus.

Püüab kinni kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest

Püüab kinni kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest

Püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad sisaldada hingamisteede viiruseid. Katsetatud sõltumatu Airmid Health Groupi poolt, et eemaldada kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest (2). Katsetatud ka koroonaviiruse suhtes (4).

Tehnilised andmed

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Auhinnad

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  • Award image VRS_AWARD-1679538
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Arvustused

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4.8

5-st

190

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

14/01/2022

Eesti

Eesti

Väga stiilne ja vaikne õhupuhasti.

Philipsi õhupuhasti töötab äärmiselt vaikselt ja ühe režiimi peal muudab ise töövõimsust vastavalt õhu kvaliteedile. Hall värv sobib kenasti interjööri ja masin on mugavalt väike. Meil oli kasutusel magamis- ja elutoas ning mõlemas toas nägime efekti. Soovitaksin seda masinat eriti kodumajapidamistesse, kus on kamina- või ahiküte ja koduloomi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja

28/12/2021

Eesti

Eesti

Super abimees!

Meeldib, kuna tegemist väga väikse seadmega, mis sobitub hästi interjööriga. Töötab vaikselt, vaevu on kuulda õhupuhasti häält, kui siis ainult toidutegemise ajal (minu köök ja elutuba on koos). Tõstan seda tubade vahet, päeval töötab seade elutoas, öösel aga magamistoas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja

28/12/2021

Eesti

Eesti

Meeldis

Väga mõnus koduabiline, mis on pannud mind hoolikamalt mõtlema tubase õhukvaliteedi üle. Töötab tasa ja targu ning tekitab mõnusa ventilatsiooni tunde justkui värske õhk puhuks koguaeg tuppa sisse.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja

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Lahtiütlused

  1. (1) Tegemist on filtrit läbiva õhuga. Teoreetiline aeg, mis kulub 48 m³ ruumi ühekordseks puhastamiseks. Tulemuse saamiseks jagatakse selle CADR 190 m³/h ruumi suurusega 48 m³ (eeldusel, et ruumi põrandapind on 20 m² ja kõrgus 2,4 m).

  2. (2) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1). Õhupuhastid üksi ei paku kaitset COVID-19 eest, aga võivad olla osa kaitseplaanist (US EPA).

  3. (3) Õhust, mis läbis filtri, katsetatud iUTA poolt NaCl-aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.

  4. (4) Mikroobide vähendamise määra katse välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.

  5. (5) Seadme soovitatav kasutusiga põhineb välisõhus olevate kahjulike osakeste aasta keskmiste piirkondlike väärtuste teoreetilisel arvutamisel ja õhupuhasti igapäevasel kasutusel 16 tunni jooksul automaatrežiimis.

  6. (6) Katsetatud kolmanda osapoole laboris filtri ühe läbimise tõhusust 5,33 cm/s õhuvooga./Filtrit läbivat õhku katsetati vastavalt standardile JISB 9908-2011

  7. (7) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi konstruktsioonist, sisekujundusest ning seadme ja kuulaja asukohast.