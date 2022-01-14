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Tootmine lõpetatud
Puhastab õhu vähem kui 16 minutiga (1)
Aktiivsöefiltriga õhupuhastaja Series 800 on väike, ent tõhus seade, mis muudab teie koduse õhu puhtaks. See tuvastab isegi PM2.5-st väiksemaid ohtlikke osakesi ning püüab kuni 99,9% õhus olevatest viirustest ja aerosoolidest*. Lisaks suudab see õhust eemaldada ka gaase ja lõhnu.
Puhastab kuni 48 m² tuba
Puhastatud õhu kogus 190 m³/h (CADR)
HEPA- ja aktiivsöefilter
Võimas õhuringluse voog toimib tõhusalt kuni 48 m² ruumides ja jagab puhta õhu igasse ruumi nurka. Selle jõudlus on kuni 190 m³/hr CADR (puhta õhu kohaletoimetamise määr, ingl. k. Clean Air Delivery Rate). Puhastab 20 m² vähem kui 16 minutiga. (1)
3-kihiline filtreerimine NanoProtect HEPA abil, aktiivsüsinikust filter Active Carbon ja eelfilter püüavad kinni 99,5% üliväikestest osakestest suurusega kuni 0,003 mikronit (3), kaitstes teid PM2.5-osakeste, bakterite, õietolmu, tolmu, lemmikloomade kõõma, lõhnade ja muude saasteainete eest. Sertifitseerinud Euroopa Allergiauuringute keskus.
Püüab kinni aerosoolid, sh need, mis võivad sisaldada hingamisteede viiruseid. Katsetatud sõltumatu Airmid Health Groupi poolt, et eemaldada kuni 99,9% õhus levivatest viirustest ja aerosoolidest (2). Katsetatud ka koroonaviiruse suhtes (4).
Auhinnad
4.8
5-st
190
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Resima
14/01/2022
Eesti
Väga stiilne ja vaikne õhupuhasti.
Philipsi õhupuhasti töötab äärmiselt vaikselt ja ühe režiimi peal muudab ise töövõimsust vastavalt õhu kvaliteedile. Hall värv sobib kenasti interjööri ja masin on mugavalt väike. Meil oli kasutusel magamis- ja elutoas ning mõlemas toas nägime efekti. Soovitaksin seda masinat eriti kodumajapidamistesse, kus on kamina- või ahiküte ja koduloomi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja
Utoopia8
28/12/2021
Eesti
Super abimees!
Meeldib, kuna tegemist väga väikse seadmega, mis sobitub hästi interjööriga. Töötab vaikselt, vaevu on kuulda õhupuhasti häält, kui siis ainult toidutegemise ajal (minu köök ja elutuba on koos). Tõstan seda tubade vahet, päeval töötab seade elutoas, öösel aga magamistoas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja
Uma1987
28/12/2021
Eesti
Meeldis
Väga mõnus koduabiline, mis on pannud mind hoolikamalt mõtlema tubase õhukvaliteedi üle. Töötab tasa ja targu ning tekitab mõnusa ventilatsiooni tunde justkui värske õhk puhuks koguaeg tuppa sisse.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 800 Series AC0830/10 Õhupuhastaja
(1) Tegemist on filtrit läbiva õhuga. Teoreetiline aeg, mis kulub 48 m³ ruumi ühekordseks puhastamiseks. Tulemuse saamiseks jagatakse selle CADR 190 m³/h ruumi suurusega 48 m³ (eeldusel, et ruumi põrandapind on 20 m² ja kõrgus 2,4 m).
(2) Ettevõttes Airmid Health group Ltd. korraldatud mikroobide vähenemise määra test, mis viidi läbi 28,5 m³ katsekambris, mille õhk oli saastunud piisknakkusena leviva gripiga A(H1N1). Õhupuhastid üksi ei paku kaitset COVID-19 eest, aga võivad olla osa kaitseplaanist (US EPA).
(3) Õhust, mis läbis filtri, katsetatud iUTA poolt NaCl-aerosooliga vastavalt standardile DIN71460-1.
(4) Mikroobide vähendamise määra katse välises laboris lindude koroonaviiruse (IBV) aerosoolidega saastunud katsekambris Philipsi HEPA NanoProtect filtriga.
(5) Seadme soovitatav kasutusiga põhineb välisõhus olevate kahjulike osakeste aasta keskmiste piirkondlike väärtuste teoreetilisel arvutamisel ja õhupuhasti igapäevasel kasutusel 16 tunni jooksul automaatrežiimis.
(6) Katsetatud kolmanda osapoole laboris filtri ühe läbimise tõhusust 5,33 cm/s õhuvooga./Filtrit läbivat õhku katsetati vastavalt standardile JISB 9908-2011
(7) Arvutatud keskmine helirõhk seadmest 1,5 m kaugusel standardi IEC 60704 kohaste mõõtmiste alusel. Helirõhu tase sõltub ruumi konstruktsioonist, sisekujundusest ning seadme ja kuulaja asukohast.