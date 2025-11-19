[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] od kiedy mam ten oczyszczacz, to serio pierwszy raz czuję, że oddycham normalnym powietrzem, a nie jakąś mieszanką kurzu i smogu. sprzęt działa cicho, nie wkurza w nocy, a powietrze robi się przyjemne dosłownie po kilkunastu minutach. czujnik reaguje szybciej niż ja zdążę zauważyć, że coś się dzieje, i samo to już robi wrażenie. przez alergie zawsze miałem problem z porannym zatkanym nosem, a teraz budzę się bez uczycua suchego gardła. naprawdę czuć różnicę. podoba mi się też to, że urządzenie niczego nie komplikuje włączasz, ustawiasz i ono samo ogarnia resztę. po kilku dniach używania widzę, że to nie jest gadżet „na pokaz”, tylko sprzęt, który realnie poprawia komfort życia. szczerze mówiąc, przyzwyczaiłem się do tej jakości powietrza i nie wyobrażam sobie, żeby wrócić do tego, co było przedtem. podsumowując sprzęt robi dokładnie to, czego potrzebowałem i działa lepiej, niż się spodziewałem. polecam bez wahania. #testowanie Philips #testujprodukty.pl