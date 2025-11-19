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  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
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  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
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  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
  • Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.

PureProtect Quiet 2200 seeriaNutikas õhupuhasti

AC2220/80

4.6
| (28) Auhinnad | 89% soovitab seda toodet
Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.
Tundke meie vaikseima õhupuhastiga kodus rõõmu puhtast ja ohutust õhust. See eemaldab mõne minutiga 99,97% allergeenidest ja saasteainetest, kasutades minimaalselt energiat ja tekitades minimaalselt müra. Selle kujundus sobib laitmatult kokku teie kodu ja elustiiliga.
Kuva kõik eelised

Kogub tõhusalt kokku allergeenid ja saasteained.

Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.

  • Puhastab kuni 109 m2 ruume

  • Meie vaikseim õhupuhasti

  • Filtri kasutusaeg on 3 aastat

  • Puhastatud õhu kogus 420 m³/h (CADR)

  • HEPA- ja aktiivsöefilter

Puhastab põhjalikult kuni 109 m2 suurused ruumid

Puhastab põhjalikult kuni 109 m2 suurused ruumid

Tänu võimsale 420 m3/h (CADR) (1) filtreerimisele suudab see hõlpsalt puhastada ruumid suurusega kuni 109 m2 ja 20 m2 ruumi saab puhtaks vähem kui 7 minutiga (2).

Meie vaikseim õhupuhasti, loodud vähe müra tegema

Meie vaikseim õhupuhasti, loodud vähe müra tegema

Nautige meie vaikseimat, SilentWings-tehnoloogiaga õhupuhastit. Selle ventilaatorilabade disain, mis sai inspiratsiooni öökullide hääletust lennust, tagab puhastamise juba kõigest 13 dB(A) juures.

3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

Kolmetasemeline filtreerimine, mis hõlmab eelfiltrit, HEPA NanoProtecti ja aktiivsöefiltrit, püüab kinni 99,97% osakestest suurusega kuni 0,003 mikronit (4) – väiksemad isegi kõige väiksemast teadaolevast viirusest!

Tehnilised andmed

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Osad ja tarvikud

Arvustused

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4.6

5-st

28

Auhinnad

89%

soovitab seda toodet

3
1

19/11/2025

Polska

Polska

Cichy i niezawodny

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Miałam okazję testować oczyszczacz Philips PureProtect Quiet AC2220/10 i jestem z niego bardzo zadowolona. Urządzenie pracuje wyjątkowo cicho – tryb nocny jest praktycznie niesłyszalny, dzięki czemu świetnie sprawdza się w sypialni. Oczyszczacz szybko i realnie poprawia jakość powietrza i skutecznie usuwa kurz, alergeny oraz zapachy - skuteczność potwierdzona w mieszkaniu w centrum miasta. Dużym atutem jest aplikacja Philips Air+ – wygodne sterowanie, tryb Auto oraz dokładne czujniki sprawiają, że urządzenie pracuje praktycznie samo i dobrze reaguje na zmiany w powietrzu. Podsumowując – AC2220/10 to bardzo skuteczny, cichy i nowoczesny oczyszczacz, który zdecydowanie polecam po testach. Idealny do sypialni i większych pomieszczeń.

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19/11/2025

Polska

Polska

Bardzo polecam ,wart jest uwagi.

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Zdecydowałam się na ten oczyszczacz powietrza od marki Philips, ponieważ cenię sobie tą markę i byłam przekonana , że będę zadowolona. Nie myliłam się, oczyszczacz spełnił moje oczekiwania. Chciałam zadbać o swoje zdrowie oraz moich bliskich. Urządzenie bardzo skutecznie radzi sobie z zanieczyszczeniami w powietrzu, alergenami oraz nieprzyjemnym zapachem. Z racji tego, iż w sezonie jesienno-zimowym często choruje, mam zwierzyniec w domu dwa koty i psa. Oczyszczacz jest idealnym urządzeniem dla mnie. Zapewnia mi czyste i świeże powietrze przez cały rok. Dba o moje zdrowie oraz moich bliskich usuwa wszelkie wirusy i zanieczyszczenia z pomieszczenia. Oczyszczacz powietrza sprawdził się w moim domu będę polecać go moim znajomym oraz rodzinie.

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19/11/2025

Polska

Polska

Idealny dla rodzin ze zwierzakami

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Oczyszczacz Philips PureProtect Quiet AC2220/10 pozytywnie mnie zaskoczył już po pierwszym uruchomieniu. Powietrze w domu stało się wyraźnie świeższe i przyjemniejsze, jak po solidnym wietrzeniu. Urządzenie pracuje bardzo cicho, więc idealnie sprawdza się podczas snu dzieci lub w ciągu dnia, kiedy potrzebuję spokoju. Doceniam jego czułość — reaguje szybko na zmiany jakości powietrza, a wskaźnik na bieżąco pokazuje, co się dzieje w pomieszczeniu. W domu mam dwie małe dziewczynki i dużego psa, który często się otrzepuje, zostawiając sierść i zapach w okolicy legowiska. Dzięki oczyszczaczowi te zapachy praktycznie znikają, a powietrze jest wyraźnie lżejsze. Filtr radzi sobie świetnie zarówno z kurzem, jak i z typowymi domowymi zapachami. Obsługa urządzenia jest intuicyjna, a aplikacja bardzo ułatwia kontrolowanie pracy. To sprzęt, który realnie poprawia komfort codziennego życia.

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. (1) Puhastatud õhu absoluutkogust (CADR) on testitud sertifitseeritud kolmanda osapoole laboris kooskõlas standardiga GB/T18801-2022.

  2. (2) Arvutatud vastavalt standardile NRCC-54013

  3. (3) Helirõhk, IEC 60704, 1,5 meetri kaugusel.

  4. (4) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut

  5. (5) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.

  6. (6) Filtrit läbivast õhust, katsetatud majapidamise tolmulestadega, kase õietolmu ja kassi allergeenidega vastavalt Austria OFI instituudi standardile SOP 350.003

  7. (7) Allergiline riniit ja selle mõju astmale (ARIA) 2008, autor J. Bousquet ja ligikaudu 50 teist KOL-i, allergia 2008: 63 (väljaanne 86): 8–160

  8. (8) Mikroobide vähendamise määra katse välises laboris gripiviirusega (H1N1) 30 m3 katsekambris, kasutades turborežiimi 1 h

  9. (9) Testitud vastavalt standardile GB21551.3-2010 bakteriga S. albus, 30 m3 kambris, ühe tunni jooksul turborežiimis kolmanda osapoole laboris

  10. (10) Ettevõtteväline GMT laborikatse, mis hõlmas järgmist: GB/T 18801-2022 ja TVOC, tolueen ja NO2: 30 m3 kambris ja turborežiimi kasutamine ühe tunni jooksul.