FY2200/30
Originaalfiltrid õhupuhasti PureProtect 2200 jaoks
Originaalasendusfiltrid teie õhupuhasti jaoks: kolm-ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ning viiruste vastu.Vaadake kõiki eeliseid
Kui vastate meditsiiniseadmete käibemaksu vabastuse tingimustele, siis kasutage seda selle tootega. Käibemaks arvatakse maha ülal kuvatud hinnast. Lisateavet leiate oma ostukorvist.
Asendusfiltrid Philipsi PureProtect Quiet 2200 seeria järgmiste õhupuhasti mudelite jaoks: AC2210, AC2220, AC2221. Oma õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme tagaküljelt.
Originaalfiltrite kasutamine tagab optimaalse jõudluse kolmeks aastaks (2) ning need vähendavad probleemide tekkimist ja kulusid. Puhasti arvutab välja filtri kasutusaja ja annab teile teada, kui see on tarvis välja vahetada.
Meie kokkupandav filtridisain vajab vähem pakendit ja kasutab 35% vähem plasti, vähendades meie süsiniku jalajälge.
Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimivuse jaoks kasutage alati Philipsi originaalfiltrit.
Kolmetasemeline filtreerimine, mis hõlmab eelfiltrit, HEPA NanoProtecti ja aktiivsütt, eemaldab 99,97% osakestest, mis on kuni 0,003 mikronit suured (1) – tagatud on kaitse saasteainete, viiruste, allergeenide, bakterite ning lõhnade eest.
Indikaator teie Philipsi seadme ekraanil annab märku, kui peate filtri välja vahetama. Hooldus on lihtne – sellele kulub alla minuti.
Ühendage seade rakendusega Air+ ja jälgige filtri olekut ning tellige vajadusel hõlpsalt asendusosi.
