  Originaalfiltrid õhupuhasti PureProtect 2200 jaoks
    PureProtect Quiet 2200 seeria Filter HEPA NanoProtect

    FY2200/30

    Originaalfiltrid õhupuhasti PureProtect 2200 jaoks

    Originaalasendusfiltrid teie õhupuhasti jaoks: kolm-ühes HEPA NanoProtect, aktiivsöefilter ja eelfilter kaitseks saaste, õietolmu, tolmu, lemmikloomakõõma ning viiruste vastu.

    PureProtect Quiet 2200 seeria Filter HEPA NanoProtect

    Originaalfiltrid õhupuhasti PureProtect 2200 jaoks

    Eemaldab tõhusalt 99,97% nanoosakestest (1)

    • Ühildub 2200 seeriaga
    • Karbis: 1 filter
    • Tööiga 3 aastat
    • Philipsi originaalfilter
    Ühildub Philips PureProtect Quiet 2200 seeriaga

    Ühildub Philips PureProtect Quiet 2200 seeriaga

    Asendusfiltrid Philipsi PureProtect Quiet 2200 seeria järgmiste õhupuhasti mudelite jaoks: AC2210, AC2220, AC2221. Oma õhupuhasti mudeli numbri leiate seadme tagaküljelt.

    Kauakestev filter kolmeks aastaks

    Kauakestev filter kolmeks aastaks

    Originaalfiltrite kasutamine tagab optimaalse jõudluse kolmeks aastaks (2) ning need vähendavad probleemide tekkimist ja kulusid. Puhasti arvutab välja filtri kasutusaja ja annab teile teada, kui see on tarvis välja vahetada.

    30% väiksema pakendiga keskkonnasäästlik kujundus

    30% väiksema pakendiga keskkonnasäästlik kujundus

    Meie kokkupandav filtridisain vajab vähem pakendit ja kasutab 35% vähem plasti, vähendades meie süsiniku jalajälge.

    Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

    Philipsi originaalfilter tagab parima toimivuse

    Philipsi originaalfilter sobib täiuslikult teie seadmega. Optimaalse toimivuse jaoks kasutage alati Philipsi originaalfiltrit.

    3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

    3-kihiline HEPA filter püüab kinni 99,97% ülipeenetest osakestest

    Kolmetasemeline filtreerimine, mis hõlmab eelfiltrit, HEPA NanoProtecti ja aktiivsütt, eemaldab 99,97% osakestest, mis on kuni 0,003 mikronit suured (1) – tagatud on kaitse saasteainete, viiruste, allergeenide, bakterite ning lõhnade eest.

    Järgige seadme nutikat filtri oleku näidikut

    Järgige seadme nutikat filtri oleku näidikut

    Indikaator teie Philipsi seadme ekraanil annab märku, kui peate filtri välja vahetama. Hooldus on lihtne – sellele kulub alla minuti.

    Ühendage rakendus Air+ mugavuse suurendamiseks

    Ühendage rakendus Air+ mugavuse suurendamiseks

    Ühendage seade rakendusega Air+ ja jälgige filtri olekut ning tellige vajadusel hõlpsalt asendusosi.

    Tehnilisi andmeid

    • Üldised andmed

      Tootetüüp
      HEPA NanoProtecti filter
      Kuulub komplekti
      1× filter
      HEPA NanoProtect
      Jah
      Eelfilter
      Jah
      Aktiivsüsi
      Jah
      Tööiga
      3 aastat

    • Talitlus

      Osakeste filtreerimine
      99,97% 0,003 mikroni juures

    • Kaal ja mõõtmed

      Pakendi pikkus
      30,5 cm
      Pakendi laius
      13,8 cm
      Pakendi kõrgus
      29,5 cm
      Pakendi kaal
      0,94 kg

    • Varuosad

      Philipsi õhupuhasti(te)le
      AC2210, AC2220, AC2221

    • (1) Filtrit läbivast õhust, katsetatud vastavalt standardile DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituut
    • (2) Arvutuslik keskmine. Filtri kasutusaeg sõltub õhukvaliteedist ja kasutamisest.
    • (3) võrreldes FY2200 mittevolditava pakendiga
