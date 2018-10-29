Meie vaikseim õhupuhasti. Puhas õhk, vaevukuuldav.

Tundke meie vaikseima õhupuhastiga kodus rõõmu puhtast ja ohutust õhust. See eemaldab mõne minutiga 99,97% allergeenidest ja saasteainetest, kasutades minimaalselt energiat ja tekitades minimaalselt müra. Selle kujundus sobib laitmatult kokku teie kodu ja elustiiliga.