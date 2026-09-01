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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
Meie esimene 4-ühes seade, mis puhastab ja niisutab õhku ning soojendab või jahutab Sind vastavalt vajadusele. Seade kohandab automaatselt oma võimsat jõudlust, et hoida Sinu õhk puhas ja mugav kogu aasta vältel.
Puhastab võimsa 185 m³/h filtreerimisega
Jahutab Sind meeldiva õhuvooluga
Kiire 3-sekundiline soojendus
Hügieeniline niisutamine tehnoloogiaga NanoCloud
Meie esimene 4-ühes seade, mis puhastab ja niisutab õhku ning soojendab või jahutab Sind. Vali oma vajadustele sobivaim režiim ja lase seadmel ülejäänu eest hoolitseda. Kliimakontroll lihtsaks tehtud.
Võimsa filtreerimisega 185 m³/h (CADR) (1) puhastab seade hõlpsalt kuni 48 m² suuruseid ruume ja suudab 20 m² suuruse ruumi õhu puhastada vähem kui 16 minutiga (2). Seade puhastab õhku kõigis režiimides, samas kui puhastusrežiim tuvastab automaatselt õhukvaliteedi ja reguleerib õhuvoolu vastavalt.
Seade tagab võimsa õhuvoolu kuni 1470 m³/h, samas kui labadeta disain pakub sujuvat ja ühtlast õhuvoolu. Personaalseks mugavuseks vali 10 ventilaatori kiiruse vahel vastavalt oma vajadustele.
5.0
5-st
64
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
vambola
01/09/2026
Eesti
Mitmekülgne seade
Imehea ja praktiline seade! Õhk tundub puhtam ja värskem ning eriti meeldib, et ühes seadmes on puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti. Töötab vaikselt ja on lihtne kasutada. Olen väga rahul!
Positiivsed omadused
kōigega olen rahul
Negatiivsed omadused
ei olegi
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti
Date of Use 2026-07-02
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti
Date of Use 2026-07-02
Lotte33
26/08/2026
Eesti
Mega mõnus mitmekülgne Air Performer
Eriti tore on kuumadel suveõhtudel see voodiääres ööseks tööle panna, ta on vaikne ning magades on jahe. Samuti meeldib mulle ka, et see puhastab ka õhku ning on üks masin nelja masina asemel. Näeb ka väga kena välja.
See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti
Date of Use 2026-08-02
See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti
Date of Use 2026-08-02
26/08/2026
Eesti
Praktiline abivahend igaks hooajaks
Tänu sellele, et Philips Air Performer 9000 on mitu funktsiooni ühes, on see muutunud meie peres asendamatuks. Seda saab kasutada igal aastaajal ja iga ilmaga - õhupuhastina, ventilaatorina, soojapuhurina ja õhuniisutina. See tähendab, et ei pea ostma nelja erinevat seadet. See on praktiline, vaikne ja seda saab juhtida isegi telefonist (app'ist).
Positiivsed omadused
Lihtne kasutada, multifunktsionaalne, stiilne
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti
Date of Use 2026-06-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti
Date of Use 2026-06-29
(1) CADR on testitud sertifitseeritud kolmanda osapoole labori poolt vastavalt standardile GB/T18801-2022.
(2) Arvutatud vastavalt NRCC-54013 standardile.
(3) Kuvatav temperatuur võib erineda toatemperatuurist; see näitab seadme ümbruse temperatuuri.
(4) Testitud CVC poolt vastavalt GB/T 23332-2018. Algtemperatuur 23±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30±2% RH.
(5) Võrreldes tavaliste ultraheliõhuniisutajate moodulitega, mis ei sisalda täiendavat tehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, nagu testitud sõltumatu labori poolt.
(6) Helirõhk, IEC 60704.
(7) Filtrist läbi mineva õhu kohta, testitud vastavalt DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituudi poolt.
(8) Filtrist läbi mineva õhu kohta, testitud tolmulestade, kase õietolmu ja kassi allergeenidega vastavalt Austria OFI instituudi SOP 350.003 standardile.
(9) Mikroobide vähendamise määra test välise labori poolt, gripiviirusega (H1N1) 30 m³ testkambris, kasutades turborežiimi 1 tunni jooksul.
(10) Testitud vastavalt GB21551.3-2010 S. Albusega, 30 m³ kambris, 1 h, turborežiimil, kolmanda osapoole laboris.
(11) Välise GMT labori test vastavalt GB/T 18801-2022 TVOC, tolueeni ja NO2-ga: 30 m³ ruum, turborežiim 1 h jooksul.
(12) Arvutatud keskmine. Filtri eluiga sõltub õhu kvaliteedist ja kasutamisest. (11) Välise GMT labori test vastavalt GB/T 18801-2022 TVOC, tolueeni ja NO2-ga: 30 m³ ruum, turborežiim 1 h jooksul.