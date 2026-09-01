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  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.
  • Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.

Air Performer 90004-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

AMF970/10

5

| (64) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.

Meie esimene 4-ühes seade, mis puhastab ja niisutab õhku ning soojendab või jahutab Sind vastavalt vajadusele. Seade kohandab automaatselt oma võimsat jõudlust, et hoida Sinu õhk puhas ja mugav kogu aasta vältel.

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Puhastab, niisutab, soojendab ja jahutab Sind

Üks nutikas seade. Neli aastaaega mugavust.

  • Puhastab võimsa 185 m³/h filtreerimisega

  • Jahutab Sind meeldiva õhuvooluga

  • Kiire 3-sekundiline soojendus

  • Hügieeniline niisutamine tehnoloogiaga NanoCloud

Mugavus igaks aastaajaks. Kõik ühes seadmes.

Mugavus igaks aastaajaks. Kõik ühes seadmes.

Meie esimene 4-ühes seade, mis puhastab ja niisutab õhku ning soojendab või jahutab Sind. Vali oma vajadustele sobivaim režiim ja lase seadmel ülejäänu eest hoolitseda. Kliimakontroll lihtsaks tehtud.

Põhjalik puhastus kuni 48 m² ruumides

Põhjalik puhastus kuni 48 m² ruumides

Võimsa filtreerimisega 185 m³/h (CADR) (1) puhastab seade hõlpsalt kuni 48 m² suuruseid ruume ja suudab 20 m² suuruse ruumi õhu puhastada vähem kui 16 minutiga (2). Seade puhastab õhku kõigis režiimides, samas kui puhastusrežiim tuvastab automaatselt õhukvaliteedi ja reguleerib õhuvoolu vastavalt.

Ventilaatorirežiimil naudi võimsat õhuvoolu, mis Sind jahutab

Ventilaatorirežiimil naudi võimsat õhuvoolu, mis Sind jahutab

Seade tagab võimsa õhuvoolu kuni 1470 m³/h, samas kui labadeta disain pakub sujuvat ja ühtlast õhuvoolu. Personaalseks mugavuseks vali 10 ventilaatori kiiruse vahel vastavalt oma vajadustele.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

64

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

01/09/2026

Eesti

Eesti

Mitmekülgne seade

Imehea ja praktiline seade! Õhk tundub puhtam ja värskem ning eriti meeldib, et ühes seadmes on puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti. Töötab vaikselt ja on lihtne kasutada. Olen väga rahul!

Positiivsed omadused

kōigega olen rahul

Negatiivsed omadused

ei olegi

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

Date of Use 2026-07-02

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

Date of Use 2026-07-02

26/08/2026

Eesti

Eesti

Mega mõnus mitmekülgne Air Performer

Eriti tore on kuumadel suveõhtudel see voodiääres ööseks tööle panna, ta on vaikne ning magades on jahe. Samuti meeldib mulle ka, et see puhastab ka õhku ning on üks masin nelja masina asemel. Näeb ka väga kena välja.

See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

Date of Use 2026-08-02

See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

Date of Use 2026-08-02

26/08/2026

Eesti

Eesti

Praktiline abivahend igaks hooajaks

Tänu sellele, et Philips Air Performer 9000 on mitu funktsiooni ühes, on see muutunud meie peres asendamatuks. Seda saab kasutada igal aastaajal ja iga ilmaga - õhupuhastina, ventilaatorina, soojapuhurina ja õhuniisutina. See tähendab, et ei pea ostma nelja erinevat seadet. See on praktiline, vaikne ja seda saab juhtida isegi telefonist (app'ist).

Positiivsed omadused

Lihtne kasutada, multifunktsionaalne, stiilne

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

Date of Use 2026-06-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Air Performer 9000 AMF970/10 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

Date of Use 2026-06-29

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Lahtiütlused

  1. (1) CADR on testitud sertifitseeritud kolmanda osapoole labori poolt vastavalt standardile GB/T18801-2022.

  2. (2) Arvutatud vastavalt NRCC-54013 standardile.

  3. (3) Kuvatav temperatuur võib erineda toatemperatuurist; see näitab seadme ümbruse temperatuuri.

  4. (4) Testitud CVC poolt vastavalt GB/T 23332-2018. Algtemperatuur 23±2 °C ja suhteline õhuniiskus 30±2% RH.

  5. (5) Võrreldes tavaliste ultraheliõhuniisutajate moodulitega, mis ei sisalda täiendavat tehnoloogiat bakterite leviku vähendamiseks, nagu testitud sõltumatu labori poolt.

  6. (6) Helirõhk, IEC 60704.

  7. (7) Filtrist läbi mineva õhu kohta, testitud vastavalt DIN71460 NaCl aerosooliga 0,003 μm ja 0,3 μm, iUTA instituudi poolt.

  8. (8) Filtrist läbi mineva õhu kohta, testitud tolmulestade, kase õietolmu ja kassi allergeenidega vastavalt Austria OFI instituudi SOP 350.003 standardile.

  9. (9) Mikroobide vähendamise määra test välise labori poolt, gripiviirusega (H1N1) 30 m³ testkambris, kasutades turborežiimi 1 tunni jooksul.

  10. (10) Testitud vastavalt GB21551.3-2010 S. Albusega, 30 m³ kambris, 1 h, turborežiimil, kolmanda osapoole laboris.

  11. (11) Välise GMT labori test vastavalt GB/T 18801-2022 TVOC, tolueeni ja NO2-ga: 30 m³ ruum, turborežiim 1 h jooksul.

  12. (12) Arvutatud keskmine. Filtri eluiga sõltub õhu kvaliteedist ja kasutamisest. (11) Välise GMT labori test vastavalt GB/T 18801-2022 TVOC, tolueeni ja NO2-ga: 30 m³ ruum, turborežiim 1 h jooksul.