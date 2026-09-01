Olen selle masinaga siiani väga rahul. Enne ärkasin tihti hommikuti üles nii, et kõik limaskestad olid kuivad ja kuidagi ebamugav oli olla. Pärast Air Performer 9000 kasutama hakkamist on see probleem täiesti kadunud ja hommikuti on palju värskem ärgata. Suvel on mul korteris tihti palav ja õhk ei liigu eriti hästi, seega on ka ventilaatorifunktsioon olnud väga hea. Õhk liigub palju paremini ja tuba on jahutatud. Lisaks meeldib mulle, et kõik vajalik on ühes seadmes olemas. Praegu olen kõige rohkem kasutanud niisutus- ja ventilaatorifunktsiooni, aga ei jõua ära oodata, millal külmemaks läheb ja saan ka soojendusfunktsiooni katsetada.