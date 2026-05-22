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Air Performer 9000 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

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Air Performer 90004-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

AMF970/10

Air Performer 9000 4-ühes puhasti, ventilaator, soojendi ja niisuti

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

Kasutusjuhend

  • PDF fail, 170.8 MB
  • 22 May 2026

Meie esimene 4-ühes seade, mis puhastab ja niisutab õhku ning soojendab või jahutab Sind vastavalt vajadusele. Seade kohandab automaatselt oma võimsat jõudlust, et hoida Sinu õhk puhas ja mugav kogu aasta vältel.

  • PDF fail
  • 7 August 2026

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