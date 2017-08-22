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  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
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  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73Turntable image 74Turntable image 75Turntable image 76Turntable image 77Turntable image 78Turntable image 79Turntable image 80Turntable image 81Turntable image 82Turntable image 83Turntable image 84Turntable image 85Turntable image 86Turntable image 87Turntable image 88Turntable image 89Turntable image 90Turntable image 91Turntable image 92Turntable image 93Turntable image 94Turntable image 95Turntable image 96Turntable image 97Turntable image 98Turntable image 99Turntable image 100Turntable image 101Turntable image 102Turntable image 103Turntable image 104Turntable image 105Turntable image 106Turntable image 107Turntable image 108Turntable image 109Turntable image 110Turntable image 111Turntable image 112Turntable image 113Turntable image 114Turntable image 115Turntable image 116Turntable image 117Turntable image 118
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
  • Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd

Bodygroom 3000 seeriaDušikindel kehapiirel

BG3010/15

4.4
| (336) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd
3000 seeria on kujundatud tõhusaks karvade raseerimiseks. Kasutage nahasõbralikku raseerijat, millel on kontuure järgiv 2D tehnoloogia või piirake 3 mm pikkuse külgeklõpsatava kammiga.
Kuva kõik eelised

Maailma eelistatuim elektriline meeste hooldustoodete bränd1

2D kontuuride järgimine koos nahakaitse tehnoloogiaga

Sujuv kehahooldus, turvaline isegi allpool vööd

  • 1 külgeklõpsatav kamm, 3 mm

  • Kontuure järgiv 2D raseerija

  • 50 min juhtmeta kasutamist

Turvaline ja mugav raseerimine, õrn teie nahal

Turvaline ja mugav raseerimine, õrn teie nahal

Raseerimispeal on patenteeritud ümarad otsad ja hüpoallergeenne teravõrk, selleks et kaitsta teie nahka raseerimise ajal sisselõigete eest.

Kahesuunaline piirel ja kamm võimaldavad piirata igas suunas

Kahesuunaline piirel ja kamm võimaldavad piirata igas suunas

Kahesuunalise piiraja ja 3 mm kammi abil lõikad igas suunas kasvavaid karvu. Paksemate karvade puhul on soovitatav eelpiiramine.

100% dušikindel kogu keha raseerimisseade

100% dušikindel kogu keha raseerimisseade

Teie kogu keha märg- ja kuivraseerimisseade on täielikult veekindel, nii et te saate seda duši all või pärast dušši kasutada ning oma raseerimisseadet hõlpsasti puhastada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

336

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

22/08/2017

Lietuva

Lietuva

Paprasta ir saugu naudoti

Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.

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See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

21/08/2017

Lietuva

Lietuva

Krūtnės plaukų skustuvas

Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

18/08/2017

Lietuva

Lietuva

Kokybiškas ir patogus

Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas

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  1. Veebipõhine uuring 16 003 mehe, elektriliste hooldustoodete kasutaja seas, mis viidi läbi 2024. aastal. 