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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
1 külgeklõpsatav kamm, 3 mm
Kontuure järgiv 2D raseerija
50 min juhtmeta kasutamist
Raseerimispeal on patenteeritud ümarad otsad ja hüpoallergeenne teravõrk, selleks et kaitsta teie nahka raseerimise ajal sisselõigete eest.
Kahesuunalise piiraja ja 3 mm kammi abil lõikad igas suunas kasvavaid karvu. Paksemate karvade puhul on soovitatav eelpiiramine.
Teie kogu keha märg- ja kuivraseerimisseade on täielikult veekindel, nii et te saate seda duši all või pärast dušši kasutada ning oma raseerimisseadet hõlpsasti puhastada.
4.4
5-st
336
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Egle
22/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Paprasta ir saugu naudoti
Patinka, kad ja galime naudoti duše. Saugus prietaisas. Galima naudoti ne tik kūnui, bet ir galvos plaukams skusti. Lengvai ir neskausmingai bei švelniai nuskuta galvą. Subalansuotas vyrams, bet tinka ir moterims.
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See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jurate
21/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Krūtnės plaukų skustuvas
Nors prietaisas skirtas vyrams, bet puikia tinka man depiliuoti pažastų plaukams. Švelniai skuta, nesusidaro išbėrimai, o didžiausi pliusai tai, kad galima jį plauti po vandeniu ir naudoti be laido, nes įkraunamas stacionarioje stotelėje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
ErikaP
18/08/2017
Lietuva
Kampaania osa
Kokybiškas ir patogus
Kokybiškai skuta, yra įkraunamas, todėl patogus kelionėse. Švariai pašalina plaukelius. Dovanojau vyrui – labai patenkintas.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Bodygroom series 3000 BG2026/32 Vandeniui atsparus kūno skustuvas
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