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Bodygroom 3000 seeria Dušikindel kehapiirel
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BG3010/15
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Data Act Document
Ühendkuningriigi vastavusdeklaratsioon - English (US)
Kõik (7)
Kas saan kasutada oma Philipsi groomerit, kui see on vooluvõrku ühendatud?
Kuidas peaksin oma groomerit puhastama?
Kas võin oma Philipsi groomerit veega loputada?
Kuidas ma laen oma Philipsi groomerit, trimmerit või juukselõikurit?
Kas ma saan reisida Philipsi hooldus- või ilutootega?
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