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  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
  • Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks

Tootmine lõpetatud

DryCarePro juukseföön

BHD272/00

4.8
| (100) Auhinnad | 99% soovitab seda toodet
Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks
Philips Pro föönil on professionaalne vahelduvvoolumootor, mis saavutab kuni 130 km/h* kiiruse, võimaldades kiiret ja professionaalset tulemust. Lisaks on see varustatud ThermoProtecti seadistusega, mis tagab optimaalse temperatuuri ja kaitse ülekuumenemise eest.
Kuva kõik eelised

Kiire ja võimas kuivatus professionaalsete tulemuste jaoks

  • Võimas vahelduvvoolumootor

  • 2100 W kuivatusvõimsus

  • Kuni 130 km/h* liikuv õhk

  • Ioonhooldus läikivateks juusteks

Kiire kuivatamine, võimas vahelduvvoolumootor

Kiire kuivatamine, võimas vahelduvvoolumootor

Philipsi Pro föönil on suure jõudlusega vahelduvvoolumootor, mis on loodud professionaalide jaoks. Mootor tekitab õhuvoo kiirusega kuni 130 km/h, et tulemus oleks kiire ja tõhus.

2100-vatine võimsus kiireks ja jõuliseks kuivatamiseks

2100-vatine võimsus kiireks ja jõuliseks kuivatamiseks

See 2100 W Pro juukseföön toodab võimsat õhuvoogu. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtecti temperatuuriregulaator

ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused juukseid kahjustamata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

100

Auhinnad

99%

soovitab seda toodet

14/05/2021

Lietuva

Lietuva

Super

Galingas žvėris, tausojantis plaukus ir jų neperdžiovinantis viduje.

Positiivsed omadused

Galinagas, tausojantis

Negatiivsed omadused

Nėra

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas

08/05/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Dla Mamy rewelacja

Polecam każdemu. Dobrze suszy, wiele zakresów ustawień.

Positiivsed omadused

same

Negatiivsed omadused

brak

See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

04/12/2021

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Coś do włosów

Bardzo cicha suszarka. Dużo funkcji Moja żona i córka bardzo zadowolone. Ja też jestem zadowolony. Polecam

Positiivsed omadused

Cicha praca, dużo ustawień suszenia.

Negatiivsed omadused

Brak wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 Suszarka Pro

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Testitud Madalmaades asuvas Philipsi laboris 2018. aastal. Testitud ilma otsakuta 2. kiirusel ja 2. kuumuseseadistusega