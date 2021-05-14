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Tootmine lõpetatud
Võimas vahelduvvoolumootor
2100 W kuivatusvõimsus
Kuni 130 km/h* liikuv õhk
Ioonhooldus läikivateks juusteks
Philipsi Pro föönil on suure jõudlusega vahelduvvoolumootor, mis on loodud professionaalide jaoks. Mootor tekitab õhuvoo kiirusega kuni 130 km/h, et tulemus oleks kiire ja tõhus.
See 2100 W Pro juukseföön toodab võimsat õhuvoogu. Tänu võimsusele ja kiirusele saate juukseid kuivatada ja sättida kiiremini ja kergema vaevaga.
ThermoProtecti temperatuuriregulaator tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb täiendavalt juukseid ülekuumenemise eest. Sama võimsa õhuvooga saavutate parimad tulemused juukseid kahjustamata.
4.8
5-st
100
Auhinnad
99%
soovitab seda toodet
Ramus US
14/05/2021
Lietuva
Super
Galingas žvėris, tausojantis plaukus ir jų neperdžiovinantis viduje.
Positiivsed omadused
Galinagas, tausojantis
Negatiivsed omadused
Nėra
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 „Pro“ plaukų džiovintuvas
Lazurowa
08/05/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Dla Mamy rewelacja
Polecam każdemu. Dobrze suszy, wiele zakresów ustawień.
Positiivsed omadused
same
Negatiivsed omadused
brak
See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Mari30
04/12/2021
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Coś do włosów
Bardzo cicha suszarka. Dużo funkcji Moja żona i córka bardzo zadowolone. Ja też jestem zadowolony. Polecam
Positiivsed omadused
Cicha praca, dużo ustawień suszenia.
Negatiivsed omadused
Brak wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele DryCare BHD274/00 Suszarka Pro
Testitud Madalmaades asuvas Philipsi laboris 2018. aastal. Testitud ilma otsakuta 2. kiirusel ja 2. kuumuseseadistusega