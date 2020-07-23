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Tootmine lõpetatud
Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!
Jalgadele ja kehale
Keraamilised kettad haaravad karvad
S-kujuline käepide
+ 3 tarvikut
Meie ainulaadne epileerimisotsak on valmistatud tekstuuriga keraamilisest pinnast, mis eemaldab isegi kõige peenemad karvad ja vahatamisega võrreldes 4 korda lühemad karvad. Kiiremaks karvaeemalduseks pöörleb ketas nüüd veelgi kiiremini (2200 p/min).
Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat nahapinda.
Ergonoomilise S-kujulise käepidemega epilaatorit on lihtsam üle kogu keha juhtida, et saavutada loomulike ja täpsete liigutustega maksimaalne kontroll ja ulatus.
Auhinnad
4.4
5-st
526
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Olivermatvei
23/07/2020
Eesti
Kinnitatud ostja
Vaikne valutu, väga mugav kasutada.
Varem sai kasutatud juhtmega, epilaatorit mis oli ebamugav ja ka valulikum kui antud toode. Lisaks on uuel tootel valgustsus mis on suureks plussiks.Nähooldus toode on samuti mugav ja puhastab nahka õrnalt samas masserides, koheselt on tunda värsksust ja puhtust.
Positiivsed omadused
Mugav, vaikne hea kaasa võtta
Negatiivsed omadused
Laadia oleks võinud üks olla mõlale tootele.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRP545/00 Märg- ja kuivkasutusega epilaator
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRP545/00 Märg- ja kuivkasutusega epilaator
Zanete
29/01/2019
Latvija
lielisks dizains apvienojumā ar kvalitāti
Jau ilgi meklēju savu ideālo epilatoru un to beidzot atradu! Šim komplektam ir visi nepieciešamie uzgaļi, liels pluss ir pēdu vīle. Epilatoru ir ērti lietot un led gaisma uz uzgaļa tiešam atvieglo epilēšanu. Un kas ir ne mazāk svarīgi, es dievinu tā dizainu un krāsu! Man patīk, ka visas man ikdienā vajadzīgās lietas ir vienotā dizainā: gan epilators, gan pēdu vīle, gan sejas birste.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai
Arual2020
09/07/2020
Lietuva
Superinis epiliatorius
Labai patiko, israuna ir labai mazus plaukelius, super!
Positiivsed omadused
Patogus, gerai israuna
Negatiivsed omadused
Nera
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius