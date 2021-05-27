Sain Philips Lumea Prestige IPL seadet proovida mitu kuud. Tulemused olid näha juba peale esimest kasutuskorda. Mulle meeldis väga, et peale Philips Lumea Prestige IPL seadme kasutamist kadus ära igapäevane tüütu raseerimine. Seadet on mugav kasutada, kuigi algul vajas veidi harjumist. Kuna ennekõike vajab see järjepidevust, siis suurepärane abimees on alla laaditav äpp, mis aitab meeles pidada täpsed intervallid seadme kasutamiseks. Soovitan seda toodet kindlasti .