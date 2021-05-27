30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Andur SmartSkin
1 nutikas tarvik: kehale
Lumea IPL rakendus
Juhtmega kasutamine
Alustage algfaasis 4 protseduuriga iga 2 nädala tagant – see on poole vähem kui muude kaubamärkide puhul. Seejärel korrake protseduuri tulemuste säilitamiseks kord kuus.
Lumea 8000 seerial on viis kergesti reguleeritavat valguseseadet. Meie andur SmartSkin loeb teie nahatooni ja aitab teil leida kõige mugavama seadistuse. Nutikad tarvikud kohandavad iga kehapiirkonna hooldust.
Mugav kasutada tänu eriti pikale kaablile, mis tagab hõlpsa juurdepääsu ja parema liikumisvõime.
Auhinnad
Saage aru tootearvustustest
4.8
5-st
229
96%
96 soovitab seda toodet
27/05/2021
Estonia
Parim leiutis!
Olen Lumeat kasutanud nüüd juba ligi aasta ja ma ei kujuta enam oma elu ilma selleta ettegi. Tulemused olid näha juba peale paari kasutuskorda, nahk on sile ja puhas. Suurepärane leiutis!
Positiivsed omadused
Nahk on tunduvalt pehmem ja siledam, enamuselt karvavaba
Negatiivsed omadused
Protseduur võtab siiski aega ja on veidi tüütu, kuid igati seda tulemust väärt
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI950/00 IPL fotoepilaator
OVAH
29/12/2019
Estonia
Jube hea vôimalus karvadest lahti saada
Toode töötab perfektselt! Valutu, kiire protseduur. Peale 2 kasutamist mul oli juba nàha, et karv ei kasva nii kiiresti ja paljudes kohtades isegi ei kasvanud. Soovitan kôigile, kellel ei meeldi karvad
Positiivsed omadused
Kerge, juhtmeta kasutamine, saab kaasa vôtta
Negatiivsed omadused
Ei avastanud
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI950/00 IPL fotoepilaator
vrein
15/10/2019
Estonia
Suurepäraste omadustega mugav seade
Väga mugav ja nahasõbralik kasutada ning kerge raseerimisped puhastada, kui oled selle lahtivõtmise selgeks saanud
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Lumea Prestige BRI950/00 IPL fotoepilaator
Source: Market leader research institute, retail value MAT December 2024
Alates peale kolme protseduuri. Karvade vähenemine pärast 18 kuu möödumist: säärtel 86%, bikiinipiirkonnas 70%, kaenlaalustes 67%
Protseduuriplaani järgimisel. Arvutatud säärtel, bikiinipiirkonnas, kaenlaalustel ja näol kasutamise põhjal. Lambi tööeale ei laiene Philipsi 2-aastane ülemaailmne garantii.