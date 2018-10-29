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Tootmine lõpetatud
BT55B/00
Võimas heli, mis mahub peopessa
Nautige elu koos muusikaga, mida edastatakse juhtmevabalt ühe kompaktse ja lihtsasti kantava kõlari abil. Saate valida oma stiiliga sobiva värvi ja sisseehitatud aku laseb muusikal kõlada kus ja millal iganes soovite.
Bluetooth®
Laetav aku
2 W
Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmepusadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepärast muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.
Bluetooth on traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida kõlarist oma lemmikmuusikat ning videote või mängude heli juhtmevabalt.
Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.
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