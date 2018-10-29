TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

juhtmeta kaasaskantav kõlar

BT55W/00

Võimas heli, mis mahub peopessa

Nautige elu koos muusikaga, mida edastatakse juhtmevabalt ühe kompaktse ja lihtsasti kantava kõlari abil. Saate valida oma stiiliga sobiva värvi ja sisseehitatud aku laseb muusikal kõlada kus ja millal iganes soovite.

Kuva kõik eelised

Võimas heli, mis mahub peopessa

  • Bluetooth®

  • Laetav aku

  • 2 W

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata

Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmepusadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepärast muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida kõlarist oma lemmikmuusikat ning videote või mängude heli juhtmevabalt.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.