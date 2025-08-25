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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
250 g oamahuti
58 mm roostevabast terasest portafilter
Esmaklassiline kalibreeritud tamper
Americano nupp
450 ml ideaaltemperatuuriga piimakann
Sukelduge eri kohvisortide maailma, kasutades 250 g oamahutit, mis hoiab oad värsked. Rikastage oma kohvielamust, tagades rikkaliku aroomi igal valmistuskorral.
Premeerige end rikkaliku kohvi ja koorega, mis voolab tassi läbi profiklassi 58 mm roostevabast terasest portafiltri ning ühe- ja kahekordse seinaga filtrikorvide. Selles suuruses portafilter võimaldab teil valmistada aromaatse vahuse koorega imekauni kuldpruuni espresso, samal ajal kui kohvipurust pressitakse tänu vee laiemale jaotusele maitse ühtlasemalt välja. Lisaks mahutab see suuremas koguses kohvipaksu, et jook saaks rikkalikuma ja tugevama maitsega.
Pressige jahvatatud kohviube lameda peaga roostevabast terasest kalibreeritud tamperiga ilma vaevata, et avaldada tasakaalus ja ühtlaselt tasase surupinna loomiseks täpselt õiget survet. Rikastage oma kohvivalmistuselamust täpsuse ja kerguse saatel.
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Veijh
25/08/2025
България
Kampaania osa
Много ми харесва!
Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.
Positiivsed omadused
Лесно за използване
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
VPetrovs
25/08/2025
България
Kampaania osa
Страхотен продукт!
Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Vivian96
18/04/2025
България
Страхотен продукт ! Има всичко, от което се нуждае човек за страхотно еспресо !
Positiivsed omadused
Много богато оборудван
Negatiivsed omadused
Не
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо