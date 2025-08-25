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  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
  • Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.

Philips Barista BrewPoolautomaatne espressomasin

PSA3218/01

5
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.
Nautige värskelt valmistatud espresso rikkalikku aroomi. Avastage isevalmistamise rahulolu Philips Barista Brew espressomasinaga – loodud selleks, et tõelised kohvisõbrad saaksid iga tassiga oma oskusi arendada.
Kuva kõik eelised

Intuitiivsete juhiste abil on iga tassi lausa lust valmistada

Teie baristalooming. Ja pisut juhtnööre.

  • 250 g oamahuti

  • 58 mm roostevabast terasest portafilter

  • Esmaklassiline kalibreeritud tamper

  • Americano nupp

  • 450 ml ideaaltemperatuuriga piimakann

250 g värskust hoidev oamahuti

250 g värskust hoidev oamahuti

Sukelduge eri kohvisortide maailma, kasutades 250 g oamahutit, mis hoiab oad värsked. Rikastage oma kohvielamust, tagades rikkaliku aroomi igal valmistuskorral.

58 mm roostevabast terasest portafilter baristastiilis espressoks

58 mm roostevabast terasest portafilter baristastiilis espressoks

Premeerige end rikkaliku kohvi ja koorega, mis voolab tassi läbi profiklassi 58 mm roostevabast terasest portafiltri ning ühe- ja kahekordse seinaga filtrikorvide. Selles suuruses portafilter võimaldab teil valmistada aromaatse vahuse koorega imekauni kuldpruuni espresso, samal ajal kui kohvipurust pressitakse tänu vee laiemale jaotusele maitse ühtlasemalt välja. Lisaks mahutab see suuremas koguses kohvipaksu, et jook saaks rikkalikuma ja tugevama maitsega.

Esmaklassiline kalibreeritud tamper kohvipuru pinna ühtlustamiseks

Esmaklassiline kalibreeritud tamper kohvipuru pinna ühtlustamiseks

Pressige jahvatatud kohviube lameda peaga roostevabast terasest kalibreeritud tamperiga ilma vaevata, et avaldada tasakaalus ja ühtlaselt tasase surupinna loomiseks täpselt õiget survet. Rikastage oma kohvivalmistuselamust täpsuse ja kerguse saatel.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/08/2025

България

България

Много ми харесва!

Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.

Positiivsed omadused

Лесно за използване

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

25/08/2025

България

България

Страхотен продукт!

Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

18/04/2025

България

България

Страхотен продукт ! Има всичко, от което се нуждае човек за страхотно еспресо !

Positiivsed omadused

Много богато оборудван

Negatiivsed omadused

Не

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.