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6 jooki
LatteGo
Kroom-must
Kui vahetate filtrit siis, kui masin seda nõuab, ei pea katlakivi eemaldama enne kui 5000 kohvitassi** täitumisel ning saate nautida puhast vett kauem.
Meie patenteeritud SilentBrew tehnoloogia vähendab masina helisid, et saaksite rohkem nautida aromaatse kohvi valmistamist. Helivarjestuse ja vaikse jahvatamise abil tekitavad meie Quiet Marki sertifikaadiga masinad 40% vähem müra kui varasemad mudelid.
LatteGo valmistab ühe nupuvajutusega tsüklonvahustamise tehnoloogia abil automaatselt siidise piimavahu piimakohvi jaoks, ka teie lemmikute taimsete piimaalternatiividega.
4.8
5-st
97
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Людмила Л
22/05/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Задоволення кожного ранку
Кавоварку отримала в подарунок від коханого! Тепер кожного ранку п'ємо каву з великим задоволенням!
Positiivsed omadused
Швидко, легко, смачно
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Ivanna9
11/04/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Моє легке сенсорне управління
Задоволена товаром, придбала в 16.02 користуюсь два місяці, все супер працює, легка в користуванні і задоволена покупкою) Щиро дякую 🤝👍🏻
Positiivsed omadused
Лише за рекомендувати таку круту техніку
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Livadia65
09/04/2025
Україна
Kinnitatud ostja
Кавомашина наш найкращій вибір
Наша старенька кавомашина, теж до речі Philips, почала виходити з ладу, тому ми вирішили придбати нову модель тієї ж фірми бо за 14 років не мали жодних проблем з використанням. Консультант в магазині ввічлива та досвідчена, ми швидко обрали модель оформивши без проблем оплату частинами. Насолоджуємось другий місяць саме приготуванням бо в експлуатації ця модель проста та зручна, працює у порівнянні з попередньою кавомашиною дуууууже тихо. Ми з чоловіком задоволені і вдячні консультанту що запропонував саме таку кавомашини.
Positiivsed omadused
Гарний дизайн, тихо працює, зручний контейнер для води, легко виймається піддон
Negatiivsed omadused
Недоліків не виявлено
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина
Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ülemaailmsel tasandil ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2023).
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedusest.