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  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
  • Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks

Seeria 3300Täisautomaatne espressomasin

EP3347/90

4.8
| (97) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet
Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks
Nautige kuut kuuma ja värskendavat jooki vaid ühe puudutusega ning täiusliku kreemisuse, aroomi ja temperatuuriga. LatteGo valmistab automaatselt siidise piimavahu piimakohvi jaoks, samuti on seda lihtne seadistada ning selle puhastamiseks kulub vaid 10 sekundit*.
Kuva kõik eelised

LatteGo, kiireim piimasüsteemi puhastamine*

Kõige lihtsam viis värsketest kohviubadest kohvi nautimiseks

  • 6 jooki

  • LatteGo

  • Kroom-must

Kuni 5000 tassi** ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

Kuni 5000 tassi** ilma katlakivi eemaldamiseta tänu AquaCleanile

Kui vahetate filtrit siis, kui masin seda nõuab, ei pea katlakivi eemaldama enne kui 5000 kohvitassi** täitumisel ning saate nautida puhast vett kauem.

SilentBrew abil 40% vaiksem, kohv aga sama hõrk

SilentBrew abil 40% vaiksem, kohv aga sama hõrk

Meie patenteeritud SilentBrew tehnoloogia vähendab masina helisid, et saaksite rohkem nautida aromaatse kohvi valmistamist. Helivarjestuse ja vaikse jahvatamise abil tekitavad meie Quiet Marki sertifikaadiga masinad 40% vähem müra kui varasemad mudelid. 

Siidine ja kreemjas vaht eri tüüpi piimadest LatteGo abil

Siidine ja kreemjas vaht eri tüüpi piimadest LatteGo abil

LatteGo valmistab ühe nupuvajutusega tsüklonvahustamise tehnoloogia abil automaatselt siidise piimavahu piimakohvi jaoks, ka teie lemmikute taimsete piimaalternatiividega.

Tehnilised andmed

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4.8

5-st

97

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

22/05/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Задоволення кожного ранку

Кавоварку отримала в подарунок від коханого! Тепер кожного ранку п'ємо каву з великим задоволенням!

Positiivsed omadused

Швидко, легко, смачно

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

11/04/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Моє легке сенсорне управління

Задоволена товаром, придбала в 16.02 користуюсь два місяці, все супер працює, легка в користуванні і задоволена покупкою) Щиро дякую 🤝👍🏻

Positiivsed omadused

Лише за рекомендувати таку круту техніку

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

09/04/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Кавомашина наш найкращій вибір

Наша старенька кавомашина, теж до речі Philips, почала виходити з ладу, тому ми вирішили придбати нову модель тієї ж фірми бо за 14 років не мали жодних проблем з використанням. Консультант в магазині ввічлива та досвідчена, ми швидко обрали модель оформивши без проблем оплату частинами. Насолоджуємось другий місяць саме приготуванням бо в експлуатації ця модель проста та зручна, працює у порівнянні з попередньою кавомашиною дуууууже тихо. Ми з чоловіком задоволені і вдячні консультанту що запропонував саме таку кавомашини.

Positiivsed omadused

Гарний дизайн, тихо працює, зручний контейнер для води, легко виймається піддон

Negatiivsed omadused

Недоліків не виявлено

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3300 EP3347/90 Повністю автоматична еспресо кавомашина

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Lahtiütlused

  1. Saksamaal korraldatud kliendiuuringu põhjal, kus võrreldi ülemaailmsel tasandil ühe puutega (kohv + piim) täisautomaatseid espressomasinaid (2023).

  2. Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedusest.