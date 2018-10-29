Rikkalikud maitsed parimates oludes kasvanud ubadest

Kõrgus merepinnast on oluline tegur kohvioa arengus. Suurtes kõrgustes esinevad tingimused, nagu temperatuur ja vihmakogus, tagavad kohvipuudele aeglasema kasvutsükli ja talletavad ubadesse rikkalikud maitsed.