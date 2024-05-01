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14 kohvijooki
Neli kasutajaprofiili
Valge
Värviline TFT-ekraan
Avastage kohvimaailma läbi tuntud retseptide nagu espresso ja cappuccino või valmistage erilisi kohvijooke nagu Itaalia-pärane Espresso Macchiato.
Valige oma kohvijoogi jaoks soovitud maitseprofiil (Delicato, Intenso, Forte) ja isikupärastega oma kohvielamus. Kohvimasin kohandab automaatselt joogivalmistamise seadistust, näiteks kangust, kohvi kogust ja eelniisutusaega, et serveerida teile õige maitsega kohvijook.
Meie uuenduslik automaatne puhastussüsteem HygieSteam eemaldab piimanõu osadelt 99,9% mikroorganismidest*.
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Auhinnad
98%
soovitab seda toodet
Люсиндочка
01/05/2024
Україна
Кофейня дома
С мужем были юбиляры в прошлом году, подарили многие гости нам деньги в день рождения У нас Была Саеко Интуита, мы ее продали, встал вопрос о новой кофемашине. Муж хотел "Krups", но я выбрала эту модель и ничуть не пожалела. Кофе готовит изумительный, температуру, помол и крепость вы выбираете на свой вкус. А теперь, где-то, попив кофе в городе, говорит, поехали домой, у нас вкуснее!!!
See arvustus tehti tootele GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
See arvustus tehti tootele GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
caxapok
18/02/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Якісний товар
Дуже проста у використанні. Навіть літні люди з нею впораються. Кава виходить дуже смачна. Та великий функціонал.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
ПростоПокупець
18/11/2023
Україна
Kampaania osa
Найкраща машина у свому класі
Я вибирав з декількох моделей різних фірм. Спочатку планував філіпсовській GoLatte. І нібито його молочник подобався, але потім зайшов на сайт Філіпса і . побачив моделі Saeco GranAroma. І - захопився. Почав порівнювати з конкурентами. Головний, не буду приховувати - DeLongi. По можливостям та по якості. Але та модель, яку я роздивлявся, повністю програвала Saeco GranAroma. По перше, кількість напоїв. По друге, налашування молочної пінки. Вона регулються механічно на молочнику і при виборі інакшого рецепту, його треба регулювати знову. В Saeco GranAroma це все автоматично. Взагалі, ця машина як на мене, майже на голову вище за конкурентів: кількість напоїв, можливість приготування окремо не тільки двох порцій кави, але і двох порцій молочних напоїв. Окремий тракт для молока - трубочку можна вставляти відразу в тетрапак. Легкість облсуговування. Купа програм для очищення. В результаті зупинився на двох моделях GranAroma - 6400 серії і 6500. Перша, так, дешевша. Меньше на два напоїв і чорно-білі піктограми на панелі. Різниця в ціні суттєва. Я довго вагався, але потім взяв всеж таки старшу модель 6585\00. А потім, коли розгорнув, не пожалів. Вона чудова. Вона стильна. Вона потужна. Це - РІЧ. На пінці, яку вона робить (до речі, фантастична пінка) можна робити візерунки, які роблять барісти - вона щільна та густа. Я від машини в захваті.
Positiivsed omadused
можливості, регулювання напоїв, фантастична молочна пінка
Negatiivsed omadused
не побачив. Єдине, хотілось би зменшити крок регулювання обєма кави в еквалайзері
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
99,9999 % mikroorganismidest laborikatsete alusel.
Pärast kaheksat filtrivahetust kooskõlas masina antud juhistega. Tegelik tasside arv oleneb valitud kohvisortidest ning loputus- ja puhastussagedustest.