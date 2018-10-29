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  • Kõik algab parimatest kohviubadest
  • Kõik algab parimatest kohviubadest
  • Kõik algab parimatest kohviubadest
  • Kõik algab parimatest kohviubadest
  • Kõik algab parimatest kohviubadest

Tootmine lõpetatud

Saeco Caffè Selezione NobileKohvioad espresso jaoks

CA6811/00

Kõik algab parimatest kohviubadest
Täiuslik kohv vajab kõige rikkalikumaid kohviube ja geniaalseid tehnoloogiaid, et neist parim kätte saada. Saecos on meil olnud alati olemas tehnoloogia parima kohvi valmistamiseks, nüüd oleme välja valinud ka ideaalsed kohvioad.
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Valitud hoolikalt teie Saeco masina jaoks

Kõik algab parimatest kohviubadest

  • Arabica ja Robusta segu

  • 1000 g

Rikkalikud maitsed parimates oludes kasvanud ubadest

Kõrgus merepinnast on oluline tegur kohvioa arengus. Suurtes kõrgustes esinevad tingimused, nagu temperatuur ja vihmakogus, tagavad kohvipuudele aeglasema kasvutsükli ja talletavad ubadesse rikkalikud maitsed.

Valik põhineb tunnetuslikel eriomadustel

Kombineerime hoolikalt peamistest kohvikasvatuspiirkondadest pärinevaid kohviube, et saavutada parim kombinatsioon aroomist, "kehast", järelmaitsest, happelisusest ja välimusest.

Aastaringselt püsiv kvaliteet

Teeme koostööd vaid kohvikasvatajatega, kelle oad säilitavad oma eriomadused aastaringselt, et teie tassitäis oleks alati nauditav.

Tehnilised andmed

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