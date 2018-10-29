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Tootmine lõpetatud
CA6813/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
SM6580/00
SM6580/10
SM6580/20
SM6582/10
SM6582/30
100% Arabica
1000 g
Kõrgus merepinnast on oluline tegur kohvioa arengus. Suurtes kõrgustes esinevad tingimused, nagu temperatuur ja vihmakogus, tagavad kohvipuudele aeglasema kasvutsükli ja talletavad ubadesse rikkalikud maitsed.
Kombineerime hoolikalt peamistest kohvikasvatuspiirkondadest pärinevaid kohviube, et saavutada parim kombinatsioon aroomist, "kehast", järelmaitsest, happelisusest ja välimusest.
Teeme koostööd vaid kohvikasvatajatega, kelle oad säilitavad oma eriomadused aastaringselt, et teie tassitäis oleks alati nauditav.
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