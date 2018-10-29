Uus
CX1030/01
Tugev õhuvool kuni 2000 m³/h
Vaikne jahutus 35 dB(A) juures (1)
3 kiirust isikupärastatud mugavuseks
Automaatne pöörlemine ja kallutamine
Pea läbimõõt 35 cm
Jahutamisvõimsusega kuni 2000 m³/h ja 5 labaga varustatud ventilaator tekitab intensiivse õhuvoolu, mis eemaldab seisva õhu, täites Sinu ruumi värske õhuga kogu päeva kestvaks mugavuseks.
Töötades vaid 35 dB(A) (1) juures – võrreldav vaikse magamistoaga öösel – pakub see ventilaator võimsat jahutust, säilitades rahuliku, häirimatu keskkonna, mis sobib ideaalselt magamiseks, töötamiseks või lugemiseks.
Koge värskendavat õhuvoolu, mis ulatub kuni 30 m kaugusele, tagades meeldiva tuulekese kogu ruumis. Naudi ühtlast jahutust nii lähedal kui kaugel.
(1) Helitase madalaimal kiirusel.